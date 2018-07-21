Суббота, 21 Июля 2018 11:59

АрмИнфо.Широкий спектр вопросов армяно- российского оборонного сотрудничества обсудили в ходе встречи 20 июля министр обороны Армении Давид Тоноян и заместитель начальника Южного военного округа, генерал Владимир Стехов, а также командир 102-ой российской военной базы в РА, полковник Владимир Елканов. Последних сопровождал командующим объединенной группировкой войск (сил) ВС Армении и России Тигран Парванян.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, стороны также обсудили детали инцидента, произошедшего днями ранее в селе Паник Ширакской области Армении. Стехов выразил сожаление в связи с произошедшим инцидентом, и заверил, что командование 102-ой РВБ впредь будет более осторожным и последовательным в подобных вопросах.

В свою очередь Тоноян призвал российскую строну обращать внимание на формирование отношений с населением, особенно во время мероприятий по боевой подготовке и деятельности 102-ой РВБ. Он также подчеркнул, что 22 июля лично побывает в Панике и примет участие в мероприятиях по устранению последствий инцидента.