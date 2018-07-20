Пятница, 20 Июля 2018 20:34

АрмИнфо. Армении необходимо определиться с нереализованными программами, которые финансируются на грантовые средства Европейского Союза. Об этом 20 июля на встрече с журналистами заявила заместитель директора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Европейской комиссии Катарина Матернова.

По ее словам, Армения до сих пор не использовала выделенный ранее Европейским союзом грант в 110 млн евро, по которому имеются подписанные договоры. При этом, изначально планировалось направить 50 млн евро на реализацию политического компонента, а оставшиеся 60 млн евро - на решение экономических вопросов. Эти деньги до сих пор лежат в замороженном состоянии, и ждут своей участи. Реализуются или уже реализованы программы на сумму в 240 млн евро, финансируемые на грантовые средства ЕС. Всего же, как отметила европейский чиновник, ЕС оказал Армении финансового содействия на сумму в 1 млрд евро. К этому следует также причислить различные проекты, реализуемые в Армении европейскими финансовыми институтами - банком KfW, ЕБРР, Европейским инвестиционным банком и др. Содействие, в основном, было направлено на реализацию проектов в сфере энергетики, малого и среднего бизнеса, финансового сектора.

В настоящее время готова четырехлетняя программа на 2017-2020 годы стоимостью в 160 млн евро, которая также ждет своего часа. Также осуществляются проекты в рамках программы "Восточного партнерства". "Несмотря на то, что ЕС является сложной бюрократической структурой, тем не менее, мы готовы в оперативном порядке рассмотреть предложения и инициативы правительства Армении, исходя из принципа "больше за большее. Однако для начала необходимо оценить и проанализировать ранее выполненные программы, а также проекты, которые до сих пор находятся в замороженном состоянии ", - отметила Катарина Матернова, добавив в то же время, что ЕС "не дает денег под бархатную революцию". В целях оценки ситуации представитель ЕС встретилась с вице-премьером Мгером Григоряном, министрами и заместителями министров. В частности, в ходе переговоров с вице-премьером обсуждалась возможность назначения Европейским союзом высокопоставленного консультанта по политическим вопросам, не исключено появление и консультантов по другим направлениям. Важно также составить инвестиционный план, в котором должны быть отражены направления реформ, в том числе, и борьба с коррупцией. В настоящее время готовится новая программа по развитию энергоэффективности. "Одним словом, если надо увеличить объемы финансирования, мы увеличим, но для начала необходимо завершить уже начатые и не начатые программы", - отметила Катарина Матернова.

В свою очередь, глава делегации ЕС в РА Петр Свитальски отметил, что до сих пор 110 млн евро находятся в "холодильнике" Европейского союза. Договоры по ним заключены, а работа не ведется. Что касается облегчения визового режима, то, как отметил дипломат, этот вопрос будет решен "в надлежащее время". Напомним, что 20 июля на встрече с журналистами премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что до его визита в Брюссель, Евросоюз заявил о готовности содействовать Армении. Глава правительства подчеркнул, что в ходе своего известного заявления, он выразил недоумение тем, что предложенная ЕС формула по сути не работает. "И я недоумеваю тем, что ряд европейских чиновников, в ходе встреч со мной говорят, что как прежде, так и сегодня они ожидают изменений в Армении. Меня удивляет то, что в ЕС есть еще чиновники, которые не замечают тех изменений, которые имеют место в Армении. И для того, чтобы все было понятно, я привел конкретные примеры. В частности, я сообщил, что сегодняшнее правительство, за два месяца, или даже за месяц, не тратя ни копейки, сделало в области борьбы с коррупцией больше, чем было сделано при взаимодействии с ЕС прежним правительством, тратя на это десятки миллионов евро. Я всего лишь это сказал", - заверил Пашинян.