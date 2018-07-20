Пятница, 20 Июля 2018 19:27

АрмИнфо. Существует много объективных и субъективных причин того, почему высшее образование терпит качественный упадок каждый год.

Об этом на встрече с ректорами армянских вузов заявил министр образования и науки РА Араик Арутунян. По словам министра, демографические проблемы, приводят к сокращению количество студентов, что уже привело к упадку качества образования. Большинство институтов дополняют свой бюджет за счет взносов студентов, что, в свою очередь, также влияет на качество образования. Министерство образования и науки имеет программы, связанные с частными вузами, и собирается инвентаризировать все университеты, и в первую очередь частные, так как именно снижают общий уровень образования в стране.

По словам главы ведомства, государство является организатором образовательной политики, и не может оставить без внимания такую ситуацию. <Мы конечно, не хотим чтоб вузы находились под внешним вмешательством, но и они должны серьезно задуматься о своем будущем, чтобы дело не дошло до изъятия лицензий и закрытии> - отметил министр, подчеркнув, что только два негосударственных вуза прошли институциональную процедуру госаккредитации, призвав всех пройти этот процесс.

Также министр обратил особое внимание и на качество учебного процесса в частных медицинских университетах. <В этой области мы должны быть особо внимательными, так как проблема может привести нас к необратимым последствиям>, подчеркнул А. Арутюнян.

Отвечая на вопросы ректоров, Арутунян отметил, что конкурентная среда является необходимым условием для развития сферы высшего образования. <Мы заинтересованы в развитии и продвижении частных вузов, ведь только крупные негосударственные вузы могут конкурировать с государственными университетами и давать соответствующие результаты>,- подчеркнул министр.

В конце встречи было достигнуто соглашение о периодичности проведения таких совещаний.