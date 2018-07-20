Пятница, 20 Июля 2018 19:24

АрмИнфо. "Вы можете представить себе государство, руководитель которого подвергается ежедневному шоку, получая информацию о масштабах коррупции", - заявил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 июля на пресс-конференции. Тем не менее, как указал премьер, пусть никто не надеется, что ускользнет от правосудия.

По словам премьера, ранее, будучи оппозиционным депутатом, который, скорее всего, больше всех поднимал вопрос о коррупции в стране, даже не мог себе представить реальные масштабы проблемы в Армении. "Даже самая резкая критика, озвученная мной в те времена, не может передать реальные масштабы коррупции и грабежа, который был и имеет место быть в нашей действительности", - заявил он.

В течение последних дней, как указал глава правительства, он ежечасно, ежеминутно, не перестает удивляться все новыми и новыми фактами о коррупции. "Я так думаю, что еще как минимум 4 месяца буду пребывать в этом состоянии", - отметил он. По словам премьера, каждый раз в начале он отказывался верить в полученную информацию, пока не выкладывалась вся доказательная база. "В тот день я остановил одного из руководителей госведомства, попросив его не продолжать, поскольку стал опасаться за свое психологическое состояние, а он все доставал фото, видеоматериалы, доказательства. Невозможно представить масштабы наглости некоторых граждан", - подчеркнул он.

При этом, как отметил премьер, некоторые граждане активизировались критиковать новую власть. Говорят, что некоторых правонарушителей наказывают, а некоторые ускользают с поля зрения правоохранителей. Между тем, как заявил Пашинян, никто не наказывается выборочно, все обыски и задержания осуществляются на основе оперативной информации и конкретных сигналов граждан. "В силу своей должности я сегодня осведомлен о таких фактах, что иногда даже не уверен, что общественность в силе переварить такой объём информации, и я не знаю, до какой точки мы имеем право раскрывать правду с тем, чтобы граждане страны не пришли в состояние полннейшего разочарования", - указал он.

Тем не менее, Никол Пашинян уверен, что общество должно знать всю правду и знать ее до конца. "Вы представляете, наперекор интересам скольких людей мы идем? Сколько у них есть рычагов, денег и фейков, которые используются против нас. Но пусть не думают, что смогут остановить нас", - заключил премьер-министр Армении.