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АрмИнфо. "Вы можете представить себе государство, руководитель которого подвергается ежедневному шоку, получая информацию о масштабах коррупции", - заявил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 июля на пресс-конференции. Тем не менее, как указал премьер, пусть никто не надеется, что ускользнет от правосудия.
По словам премьера, ранее, будучи оппозиционным депутатом, который, скорее всего, больше всех поднимал вопрос о коррупции в стране, даже не мог себе представить реальные масштабы проблемы в Армении. "Даже самая резкая критика, озвученная мной в те времена, не может передать реальные масштабы коррупции и грабежа, который был и имеет место быть в нашей действительности", - заявил он.
В течение последних дней, как указал глава правительства, он ежечасно, ежеминутно, не перестает удивляться все новыми и новыми фактами о коррупции. "Я так думаю, что еще как минимум 4 месяца буду пребывать в этом состоянии", - отметил он. По словам премьера, каждый раз в начале он отказывался верить в полученную информацию, пока не выкладывалась вся доказательная база. "В тот день я остановил одного из руководителей госведомства, попросив его не продолжать, поскольку стал опасаться за свое психологическое состояние, а он все доставал фото, видеоматериалы, доказательства. Невозможно представить масштабы наглости некоторых граждан", - подчеркнул он.
При этом, как отметил премьер, некоторые граждане активизировались критиковать новую власть. Говорят, что некоторых правонарушителей наказывают, а некоторые ускользают с поля зрения правоохранителей. Между тем, как заявил Пашинян, никто не наказывается выборочно, все обыски и задержания осуществляются на основе оперативной информации и конкретных сигналов граждан. "В силу своей должности я сегодня осведомлен о таких фактах, что иногда даже не уверен, что общественность в силе переварить такой объём информации, и я не знаю, до какой точки мы имеем право раскрывать правду с тем, чтобы граждане страны не пришли в состояние полннейшего разочарования", - указал он.
Тем не менее, Никол Пашинян уверен, что общество должно знать всю правду и знать ее до конца. "Вы представляете, наперекор интересам скольких людей мы идем? Сколько у них есть рычагов, денег и фейков, которые используются против нас. Но пусть не думают, что смогут остановить нас", - заключил премьер-министр Армении.
|Катарина Матернова: Армении необходимо определиться с нереализованными программами, финансируемые ЕС
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|Никол Пашинян назвал дедлайн для проведения внеочередных выборов
|Никол Пашинян: Нашей первоочередной задачей является установление законности в Армении
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|Пашинян: Коррупционные разоблачения затрагивают все большее число людей, причем даже тех, кто апплодировал бархатной революции
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|Масис Маилян провел совещание с сотрудниками центрального аппарата МИД и постоянными представителями Арцаха за рубежом
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|Армен Саркисян: Армяно-российское союзническое сотрудничество должно интенсивно развиваться на пользу интересам двух стран
|Ереван напомнил Баку о полумиллионе армянских беженцев из Азербайджана
|У здания Кассационного суда Армении проходит акция протеста с требованием освободить Артура Мовсисяна
|Бако Саакян: МИД Арцаха, имея необходимый потенциал, и впредь будет на должном уровне представлять страну на международной арене
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 20-го июля
|Глава МИД Армении рассказал замгенсека ООН о приоритетах нового армянского правительства
|АРФД выражает свою полную поддержку Армянской Апостольской церкви
|ЕС откликается на призывы Пашиняна
|Никол Пашинян и Паола Северино обсудили вопросы противодействия коррупции
|Экс-глава Благотворительного фонда развития микро предпринимательства требует справедливости: он назвал имена лиц, причастных к коррупционным схемам в УКК <Камурдж>
|Артур Давтян: В деятельности Общественного телевидения Армении есть состав преступления
|Глава МОН Армении является сторонником действующей 12-летней системы образования
|Айк Григорян: "Кадровых погромов" в Следственном комитете не будет
|Армения и Иран провели десятое совместное консульское заседание
|Путин: Взгляды России на то, как и на каких основах должен базироваться современный миропорядок, разделяют наши союзники по ОДКБ и партнёры по СНГ
|Посол США в РА и председатель партии "Свободные демократы" обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|Микаел Мелкумян и бизнесмены из Словакии и Болгарии обсудили перспективы сотрудничества
|Beeline объявляет о старте розыгрыша Be In Roaming
|Балаян: Армения предлагала Грузии согласовать позиции и воздерживаться от голосования по резолюциям, противоречащим интересам друг друга
|В медицинском центре "Сурб Григор Лусаворич" выявлены нарушения на сумму в размере 300 млн драмов - лечили больных "фантомов" и не только
|СНБ обещает новые громкие и сенсационные разоблачения - то ли еще будет
|С 19 по 20 июля температура воздуха в Армении поднимется на 3-4 градуса
|Наира Зограбян станет кандидатом на пост мэра Еревана от блока "Царукян"
|Глава СНБ: Тарон Маргарян в скором времени будет вызван на допрос
|В горах Армении начались курсы "выживания" российских военнослужащих
|Артур Ванецян не видит политического подтекста в инциденте в селе Паник
|Глава СНБ Армении готов возглавить ФФА, если того пожелает футбольный мир
|Мнацаканян: В Армении процесс по национализации Цели устойчивого развития сопровождается амбициозной программой реформ правительства
|Пашинян: Инцидент в селе Паник - провокация, направленная против армяно-российских дружественных отношений
|Захарова: Москва приветствует все, что обе стороны карабахского конфликта оценивают как шаг в направлении его полного урегулирования
|Палата Лордов Соединенного Королевства одобрила CEPA
|Генсек ООН выразил готовность содействовать Армении в организации и проведении внеочередных выборов
|Армения и Польша обсуждают возможности сотрудничества в военно-технической сфере
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 19-го июля
|Армения примет участие в учениях НАТО в Грузии
|Ардшинбанк предлагает МСБ и фермерам долгосрочные крупные бизнес-кредиты по низкой ставке
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