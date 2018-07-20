Пятница, 20 Июля 2018 18:29

АрмИнфо.Организация "Репортеры без границ" (RSF) призывает европейских лидеров строить отношения с Азербайджаном с учетом уважения и свободы прессы.

Как сообщает баконское агентство Turan, в заявлении RSF, в частности, говорится, что "президент Алиев продолжает свое продвижение в Европе, хотя уровень нарушений свободы прессы в его стране никогда не был таким высоким". "Настало время, что бы лидеры Европы обусловили развитие своих отношений с Азербайджаном с учетом соблюдения Баку своих международных обязательств в отношении основных прав. Немедленное освобождение незаконно задержанных журналистов и прекращение преследования независимых средств массовой информации должно быть в списке этих условий", отмечено в документе.

Отмечается, что в Азербайджане, тем временем, продолжается подавление последних независимых журналистов, в стране, которая занимает 163-е место из 180 стран в индексе свободы прессы RSF.

Последними жертвами властей стали Афган Садыгов, редактор новостного сайта Azel.tv в юго-восточном городе Джалилабад. Bыпущенный в мае, после 18 месяцев тюрьмы по сфабрикованному обвинению, он был очень активен в социальных сетях и объявил, что собирается возобновить свою репортаж, но был арестован 6 июля. После поиска его в течение пяти дней его семья и его адвокаты, наконец, обнаружили, что он приговорен к 30 дням ареста за хулиганство и "сопротивление полиции.

Еще одно наступление против последних источников критики было вызвано трагическими событиями в западном городе Гянджа, где покушение на убийство мэра 3 июля привело к беспорядкам, в результате которого 10 июля были убиты двое полицейских. Четыре новостных сайта были немедленно заблокированы по приказу Генеральной прокуратуры без ссылки на суды.

Bласти уже заблокировали доступ к ведущим независимым новостным сайтам с марта 2017 года. Они также задушили все самые популярные средства массовой информации финансово или закрыли их силой, и криминализировали деятельность НПО, которые поддерживают средства массовой информации. По меньшей мере одиннадцать журналистов и два блоггера в настоящее время содержатся под стражей в связи с их отчетностью. Не довольствуясь устранением всего плюрализма в средствах массовой информации дома, Алиев больше не стесняется преследовать своих медиа-критиков после того, как они бежали за границу, отмечено в документе.