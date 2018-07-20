Пятница, 20 Июля 2018 17:56

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян совершит визит в США в сентябре 2018 года. Об этом заявил Пашинян 20 июля на пресс-конференции.

По словам премьера, визит планируется в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре в США. Вместе с тем, как указал Пашинян, в настоящий момент не согласовано, будет ли он носить визит официальный характер. Помимо этого, окончательно не уточнена повестка визита и график встреч. Как сообщил Пашинян, планируется встреча с представителями армянской общины.