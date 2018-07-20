Пятница, 20 Июля 2018 17:55

АрмИнфо.Российская Федерация имеет все возможности, чтобы не допустить возобновления военных действий в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 июля на пресс-конференции в ответ на замечание, что после встречи секретарей Совбезов РА и РФ стали говорить о том, что Москва хочет реанимировать "план Лаврова".

По словам Пашиняна, всегда есть угроза возобновления военных действий в зоне арацахского конфликта и Армения должна быть готова к таким развитиям. Но, РФ, как сверхдержава, имеет возможность не допустить этого. "Не могу поверить, что партнерская Россия не воспользуется рычагами давления для того, чтобы удержать Баку от подобной провокации", - заявил он.

Как отметил Пашинян, вне зависимости от того, принято это в международной практике или нет, он привык общаться с партнерами на основе взаимного доверия и с обеспечением полной прозрачности. Именно в этом контексте, как напомнил премьер, он поднял вопрос об уточнении взаимных обязательств в рамках ОДКБ. В этом же контексте он призвал рассматривать разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко о продаже вооружения Азербайджану. "Мы со всеми партнерами ведем открытую и честную политику, на которую не влияют взаимоотношения с другими странами", - указал он.