Пятница, 20 Июля 2018 17:54

АрмИнфо. Крайний срок проведения внеочередных парламентских выборов - май 2019 года. Об этом заявил 20 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с журналистами.

По словам премьера, он не раз заявлял, что выборы пройдут в течение года. Когда - именно, зависит от многочисленных факторов. Главное, как указал глава правительства, чтобы по их итогам был сформирован реально легитимный парламент.

Что касается рекомендаций "доброжелателей" провести внеочередные выборы по возможности в сжатые сроки, пока в народе не угасла эйфория от бархатной революции, то, как заметил Пашинян: "Заверяю вас, эйфория будет нарастать с каждым днем"