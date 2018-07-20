Пятница, 20 Июля 2018 17:23

АрмИнфо.Устанолвние законности в Армении является для нас первоочередной задачей, и Полиция играет ключевую роль в достижении этой цели. Об этом 20 июля во время заседания Коллегии Полиции заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Пашинян отметил, что Полиция должна быть пионером в борьбе с преступностью. "В результате работы Полиции мы должны зафиксировать конкретное снижение уровня преступности в республике", - отметил Пашинян.

Еще одной из важнейших задач полиции, Пашинян счел борьбу с коррупцией. "Могу с удовлетворением отметить, что в последние дни мы получаем сведения, которые дают основания констатировать, что в результате работы полиции, в этой сфере виден заметный сдвиг",- заявил он, при этом вновь констатировав, что охоты "охоты на ведьм" не будет.

Пашинян заявил, что в Армении есть две параллельные реальности. "Одна реальность включает в себя Конституцию и законы, другая - вне Конституции и законов", - отметил премьер, подчеркнув, что задачей полиции является объединение этих двух реальностей в рамках закона РА.

Следующий вопрос, который поднял глава правительства касался общественного порядка и обеспечения безопасности. Премьер подчеркнул, что в этой сфере особных проблем в стране нет и не должно быть, так как после революции, в Армении установилась атмосфера "мира и любви". "Возможно, что произойдут серьезные структурные изменения. И однозначно, что разделение на "наших и ваших" в структуре должно быть исключено. Целью происходящих в стране перемен является исключение подобного разделения ", - отметил Пашинян.

В заключении начальник полиции Армении Валерий Осипян заявил: "Полиция будет выполнять свои задачи на должном уровне и с духом".