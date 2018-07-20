Пятница, 20 Июля 2018 17:22

АрмИнфо.Армения ничего не делала, и не будет делать ради финансового содействия извне Об этом 20 июля в ходе встречи с журналистами заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, коснувшись своего заявления сделанного в аэропорту Брюсселя по отношениям с ЕС.

"В ходе всех встреч, проведенных в рамках визит в Брюссель, я четко зафиксировал, что во-первых - демократия для нас не является элементом внешнеполитической ориентации, это наше убеждение и вера.

И процессы, имевшие место в последнее время в Армении, продемонстрировали, что это является воплощением в жизнь политических ценностей нашего народа. Во-вторых, на протяжении долгих лет Евросоюз заявлял, что отношения со странами Восточного партнерства она выстраивает условно говоря по формуле "Большее в обмен на большее". Более того, это касалось известных нам ценностей - демократия, независимая судебная власть, прозрачность, верховенство закона, борьба с коррупцией", - отметил Пашинян.

При этом он заметил, что до его визита в Брюсселе, Евросоюз заявил о готовности содействовать Армении каким-то образом. Глава правительства подчеркнул, что в ходе своего известного заявления, он выразил недоумение тем, что предложенная ЕС формула по сути не работает. "И я недоумеваю тем, что ряд европейских чиновников, в ходе встреч со мной говорят, что как прежде, так и сегодня они ожидают изменений в Армении. Меня удивляет то, что в ЕС есть еще чиновники, которые не замечают тех изменений, которые имеют место в Армении. И для того, чтобы все было понятно, я привел конкретные примеры. В частности, я сообщил, что сегодняшнее правительство, за два месяца, или даже за месяц, не тратя ни копейки, сделало в области борьбы с коррупцией больше, чем было сделано при взаимодействии с ЕС прежним правительством, тратя на это десятки миллионов евро. Я всего лишь это сказал", - заверил Пашинян.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что Армения ничего не делала, и не будет делать ради финансового содействия. Глава армянского правительства отметил, что все что делает сегодняшняя власть, она делает ради своего народа и реализации того мандата, который получила от народа. "Я хочу, чтобы эта позиция была четкой. И мы наши месседжи четко направили нашим партнерам. Мы подчеркнули, что такова наша позиция, и они должны привыкнуть к ней", - резюмировал премьер Армении.