Пятница, 20 Июля 2018 17:21

АрмИнфо.Без участия Арцаха в переговорах, карабахский конфликт не может быть урегулирован. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. <Во всех рабочих документах четко зафиксировано, что на завершающем этапе переговоров Степанакерт должен в них участвовать",- отметил он, добавив при этом, что пока вокруг урегулирования проблемы могут быть обсуждения.

"Я уже заявлял, что готов к переговорам с президентом Азербайджана и сейчас повторяю это. Есть материалы, с которыми нужно ознакомиться и по которым необходимо переговорить",- отметил Пашинян, подчеркнув, что переговоры являются важным для создания атмосферы доверия, без этого вопрос не может быть урегулирован. Пашинян также посчитал непозволительными милитаристские заявления из уст Баку, заметив, что армянская сторона никогда не пойдет на шаги по эскалации ситуации.

При этом армянский премьер вновь выразил мнение о том, что ужесточившаяся за последнее время милитаристская риторика Алиева обусловлена его опасениями относительно возможности распространения демократических процессов и в Азербайджане. "Выступая с милитаристскими угрозами, руководство Азербайджана пытается отвлечь внимание своей общественности от внутренних проблем",- заметил Пашинян. При этом он вновь подчеркнул, что последние процессы в Армении имели исключительно внутриполитический подтекст. Говоря о возможности взаимокомпромиссов в карабахском урегулировании он заявил, что на данном этапе говорить об этом не целесообразно, поскольку Баку выступает с максималистских позиций. "Когда мы поймем, что Баку готов на компромисс, мы решим, на какие уступки может пойти армянская сторона, причем решим это всем народом. Я исключаю любое решение карабахского конфликта, которое не будет поддержано армянским народом",- заверил Пашинян.