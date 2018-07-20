Пятница, 20 Июля 2018 17:20

АрмИнфо."Даже в своей самой острой критике в бытность мою оппозиционером, я не мог себе представить, что в стране царит такая ситуация, что грабеж и хищение госсредств могли достигать таких фантастических размеров. Такова реальность, и мы должны ее зафиксировать",- заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на пресс- конференции.

При этом он подчеркнул, что коррупционные разоблачения затрагивают все большее число людей, причем даже тех, кто аплодировал бархатной революции. "Когда я говорил, что борьба с коррупцией не пощадит никого, даже членов моей семьи, я не шутил",- заявил Пашинян.

Говоря о кадровой политике, он заметил, что могут быть и неправильные назначения. "Но мы никогда не гнушались исправить наши ошибки",- заметил премьер, при этом подчеркнув, что в настоящее время чувствуется нехватка квалифицированных кадров",- отметил он, подчеркнув, что в некоторых сферах правительство целенаправленно не пошло на революционные кадровые перемены, чтобы не нарушать естественный ход их деятельности. В числе таких сфер он назвал Полицию и КГД. "В конце концов, кадровые реформы не означают кадровый погром, те кадры, которые будут эффективно работать при новых реалиях, останутся на своих местах",- резюмировал премьер.