Пятница, 20 Июля 2018 17:12

АрмИнфо. "Я не считаю, что кто бы то ни было, в том числе Роберт Кочарян имеет полный иммунитет, предусмотренный Конституцией. Если будет установлено, что есть основания для предъявления ему обвинений, они будут ему предъявлены",- заявил сегодня на пресс-конференции премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, есть ли у Роберта Кочаряна полный иммунитет, предусмотренный Конституцией, в случае, если второму президенту будет предъявлено обвинение по делу 1-го марта.

"Я думаю, что вы неверно воспринимаете данный вопрос. Считать, что у кого-то есть полный иммунитет перед законом неверно. Все остальное касается следственных органов, могу только отметить, что, представляя главу ССС, я предельно ясно объяснил, какие задачи стоят перед данной структурой. Одной из главных задач является расследование событий 1-го марта. Я рад, что в данном вопросе у нас есть серьезный прогресс, и надеюсь, что они приведут к конкретным результатам. Я считаю очень важным, чтобы следствие проводилось при участии всех лиц, вовлеченных в данный процесс, а также, с полным соблюдением закона", - отметил Пашинян.

Премьер подчеркнул, что для него будет позором, если в РА будут политические заключенные. "Я говорю это не только как премьер Армении, а как премьер, который ранее сам являлся политзаключенным. Для меня наличие в стране политзаключенных будет позором. Я вас уверяю, что у нас в Армении не будет политзаключенных, но это не значит, что какое-либо уголовное дело будет прекращено, в связи с какой-то личностью. Если для привлечения к уголовной ответственности будут достаточные законные основания, любой человек, кем бы он ни был, будет привлечен к ответственности", - заключил Пашинян.

Отметим, что Роберт Кочарян вызван на допрос в ССС в качестве свидетеля, поскольку второй президент находится за рубежом, он пообещал явиться на допрос 26 июля. Глава ССС Сасун Хачатрян заверил, что если Кочарян 26 июля не явиться на допрос, то будут предприняты соответствующие меры. В свою очередь, глава офиса второго президента Виктор Согомонян заверил, что Кочарян лично заинтересован в раскрытии событий 1 марта, чтоб впредь его имя не спекулировалось. "Если все процессы будут проходить в правовом, а не политическом русле, Кочаряну нечего опасаться",- заверил Согомонян.

В качестве обвиняемого по делу проходит экс-министр обороны Микаэл Арутюнян. Он обвиняется в попытке свержения конституционного строя путем вмешательства армии в политические процессы. Арутюнян, однако, находится за рубежом, в его отношении объявлен международный розыск.

Отметим, что акции протеста против итогов президентских выборов 2008 года, на которых победу одержал Серж Саргсян, вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены. До сих пор виновники преступления не понесли наказания.