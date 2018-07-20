Пятница, 20 Июля 2018 17:09

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на пресс-конференции рассказал журналистам о деталях встречи с первым президентом Левоном Тер-Петросяном.

Он, в частности, отметил, что встреча состоялась по инициативе Тер-Петросяна: " Тер- Петросян выразил желание обсудить со мной определенные вопросы, и я пригласил его на встречу". Как рассказал премьер, первый президент хотел сообщить ему определенные сведения, касающиеся карабахского вопроса. "Он хотел сообщить мне сведения, касающиеся арцахского вопроса, которые, как он думал, могут быть мне неизвестны. Это была очень полезная беседа, но все, что он рассказал, было мне уже известно", - подчеркнул премьер.

Пашинян заметил, что после своего избрания на должность премьера, он в первую очередь, получил подробную информацию о карабахском конфликте и переговорах. "Я с этой целью пригласил бывшего министра иностранных дел Эдварда Налбандяна. И не исключаю, что подобная встреча может состояться и в будущем. А на встрече с Тер- Петросяном мы не касались внутриполитических вопросов", - подчеркнул Пашинян.

На вопрос намерен ли премьер встречаться с другими бывшими президентами Армении, Пашинян отметил: "Первый президент выразил желание встретиться. Если и у других возникнет подобное желание, мы это обсудим. На данный момент я не вижу в этом необходимости, но и не исключаю, что в какой-то момент необходимость может возникнуть. То есть я не говорю - нет, я не буду с ними встречаться", - заключил Никол Пашинян.