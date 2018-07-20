Пятница, 20 Июля 2018 17:05

АрмИнфо. Глава правительства Армении планирует в будущем пересмотреть собственные полномочия, закрепленные в новой Конституции РА. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян 20 июля, комментируя вопрос журналиста о том, "насколько ему удобно в одежке суперпремьера".

По словам Пашиняна, он не отказался от идеи на законодательном уровне сократить полномочия премьера. Сегодня, как и в бытность его оппозиционером, Никол Пашинян считает, что в Армении не должно быть супер-премьерского института.

Вместе с тем, как указал премьер, надо это сделать таким образом, чтобы не нарушить устойчивость всей госсистемы. В будущем же, как считает Пашинян, устанавливая новые полномочия, Армения должна балансировать не между президентом и премьером, а между правительством и парламентом, как это делается, допустим, в Германии.

Когда именно будут законодательные изменения, которые приведут к искоренению института суперпремьерства, установленного "благодаря законодательным потугам" авторов новой Конституции, на сегодня глава армянского правительства воздержался называть.