Пятница, 20 Июля 2018 17:03

АрмИнфо.С целью обсуждения вопросов относительно проблем по надлежащему вывозу мусора в столице, министр территориального управления и развития Сурен Папикян встретился с Генеральным директором компании "Санитек" Николасом Тавилем и врио мэра Еревана Камо Ареяном.

Папикян в ходе встречи выразил обеспокоенность в связи с плачевным санитарно- гигиеническим состоянием города и ненадлежащей организацией процесса вывоза мусора.

Гендиректор компании сообщил, что подобная ситуация сложилась в городе из-за того, что сразу порядка одного десятка машин, занимающихся вывозом мусора, вышли из строя. При этом он заверил, что в Армению уже импортировано необходимое количество машин и с понедельника будут эксплуатироваться как новые машины, так и уже отремонтированные.

В свою очередь Ареян заверил, что мэрия дополнительными техническими средствами продолжат содействовать "Санитек" до тех пор, пока не будет восстановлен естественный процесс очистки города от мусора.

Отметим, что в последний период поступало множество жалоб от граждан в связи с ненадлежащим выполнением компанией "Санитек", занимающейся вывозом мусора в столиц,е своих обязанностей.