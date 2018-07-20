Пятница, 20 Июля 2018 17:00

АрмИнфо.Армения еще раз подтверждает - изменений внешнеполитических ориентиров не предвидится. Об этом заявил 20 июля на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян, коснувшись разговоров о том, что ряд российских экспертов назвали провокацией визит делегации правительства РА в Брюссель в дни июльского саммита НАТО.

По словам Пашиняна, правительственная делегация 11-13 июля с рабочим визитом посетила Королевство Бельгия не с целью принять участие в самом саммите НАТО, а во встрече миссии в Афганистане "Решительное содействие" в формате глав государств и правительств стран- членов НАТО, не являющихся членами альянса, которая была проведена в рамках саммита Северо-атлантического альянса.

Как напомнил премьер, Армения и ранее неоднократно на уровне главы государства в лице Сержа Саргсяна принимала участие в работах миссии. Таким образом, данный визит, как указал Никол Пашинян, не означает смену внешнеполитических ориентиров. Всего лишь, Армения не отказывается выполнять международные обязательства, взятые республикой до "бархатной революции", отметил Пашинян.

Напомним, что в ходе визита в Брюссель Никол Пашинян встретился с руководителями структур ЕС. Состоялась также встреча премьер-министра с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Миссия НАТО под названием "Решительное содействие" (Resolute Support) начала действовать в Афганистане с 1 января 2015 года после завершения военной стадии операции США и их союзников по альянсу. Армения с 2010 года участвует в международных силах по поддержанию безопасности в Афганистане. В настоящее время армянские миротворцы в составе 131 человека осуществляют оборону контрольно- пропускного пункта военной базы Майк-Cпэнн и прилегающей территории. Все расходы по подготовке и техническому обеспечению контингента миротворческих сил Армении в Афганистане взяла на себя Германия.