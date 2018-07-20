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АрмИнфо.Армения еще раз подтверждает - изменений внешнеполитических ориентиров не предвидится. Об этом заявил 20 июля на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян, коснувшись разговоров о том, что ряд российских экспертов назвали провокацией визит делегации правительства РА в Брюссель в дни июльского саммита НАТО.
По словам Пашиняна, правительственная делегация 11-13 июля с рабочим визитом посетила Королевство Бельгия не с целью принять участие в самом саммите НАТО, а во встрече миссии в Афганистане "Решительное содействие" в формате глав государств и правительств стран- членов НАТО, не являющихся членами альянса, которая была проведена в рамках саммита Северо-атлантического альянса.
Как напомнил премьер, Армения и ранее неоднократно на уровне главы государства в лице Сержа Саргсяна принимала участие в работах миссии. Таким образом, данный визит, как указал Никол Пашинян, не означает смену внешнеполитических ориентиров. Всего лишь, Армения не отказывается выполнять международные обязательства, взятые республикой до "бархатной революции", отметил Пашинян.
Напомним, что в ходе визита в Брюссель Никол Пашинян встретился с руководителями структур ЕС. Состоялась также встреча премьер-министра с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Миссия НАТО под названием "Решительное содействие" (Resolute Support) начала действовать в Афганистане с 1 января 2015 года после завершения военной стадии операции США и их союзников по альянсу. Армения с 2010 года участвует в международных силах по поддержанию безопасности в Афганистане. В настоящее время армянские миротворцы в составе 131 человека осуществляют оборону контрольно- пропускного пункта военной базы Майк-Cпэнн и прилегающей территории. Все расходы по подготовке и техническому обеспечению контингента миротворческих сил Армении в Афганистане взяла на себя Германия.
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|В сентябре 2018 года армянский премьер совершит визит в США
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|Масис Маилян провел совещание с сотрудниками центрального аппарата МИД и постоянными представителями Арцаха за рубежом
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|Армен Саркисян: Армяно-российское союзническое сотрудничество должно интенсивно развиваться на пользу интересам двух стран
|Ереван напомнил Баку о полумиллионе армянских беженцев из Азербайджана
|У здания Кассационного суда Армении проходит акция протеста с требованием освободить Артура Мовсисяна
|Бако Саакян: МИД Арцаха, имея необходимый потенциал, и впредь будет на должном уровне представлять страну на международной арене
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 20-го июля
|Глава МИД Армении рассказал замгенсека ООН о приоритетах нового армянского правительства
|АРФД выражает свою полную поддержку Армянской Апостольской церкви
|ЕС откликается на призывы Пашиняна
|Никол Пашинян и Паола Северино обсудили вопросы противодействия коррупции
|Экс-глава Благотворительного фонда развития микро предпринимательства требует справедливости: он назвал имена лиц, причастных к коррупционным схемам в УКК <Камурдж>
|Артур Давтян: В деятельности Общественного телевидения Армении есть состав преступления
|Глава МОН Армении является сторонником действующей 12-летней системы образования
|Айк Григорян: "Кадровых погромов" в Следственном комитете не будет
|Армения и Иран провели десятое совместное консульское заседание
|Путин: Взгляды России на то, как и на каких основах должен базироваться современный миропорядок, разделяют наши союзники по ОДКБ и партнёры по СНГ
|Посол США в РА и председатель партии "Свободные демократы" обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|Микаел Мелкумян и бизнесмены из Словакии и Болгарии обсудили перспективы сотрудничества
|Beeline объявляет о старте розыгрыша Be In Roaming
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|СНБ обещает новые громкие и сенсационные разоблачения - то ли еще будет
|С 19 по 20 июля температура воздуха в Армении поднимется на 3-4 градуса
|Наира Зограбян станет кандидатом на пост мэра Еревана от блока "Царукян"
|Глава СНБ: Тарон Маргарян в скором времени будет вызван на допрос
|В горах Армении начались курсы "выживания" российских военнослужащих
|Артур Ванецян не видит политического подтекста в инциденте в селе Паник
|Глава СНБ Армении готов возглавить ФФА, если того пожелает футбольный мир
|Мнацаканян: В Армении процесс по национализации Цели устойчивого развития сопровождается амбициозной программой реформ правительства
|Пашинян: Инцидент в селе Паник - провокация, направленная против армяно-российских дружественных отношений
|Захарова: Москва приветствует все, что обе стороны карабахского конфликта оценивают как шаг в направлении его полного урегулирования
|Палата Лордов Соединенного Королевства одобрила CEPA
|Генсек ООН выразил готовность содействовать Армении в организации и проведении внеочередных выборов
|Армения и Польша обсуждают возможности сотрудничества в военно-технической сфере
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 19-го июля
|Армения примет участие в учениях НАТО в Грузии
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