Пятница, 20 Июля 2018 16:43

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения), продолжая свою стратегию предоставления кредитов на наилучших условиях для клиентов, предлагает кредиты под залог золота с низкими процентными ставками и увеличенным лимитом. Банк запустил специальное предложение для клиентов, которые переводят свои ломбардные кредиты из иных банков и кредитных организаций в Банк ВТБ (Армения).

Переведя кредиты под залог золота из других банков или кредитных организаций в Банк ВТБ (Армения), клиенты смогут не только снизить свою кредитную нагрузку в результате снижения процентной ставки кредита, но и получить сумму кредита на 30% больше от оценочной стоимости залога.

Банк дает клиентам возможность оформить кредиты под залог золота на выгодных условиях начиная от 0% годовых. Срок погашения кредита - до 5 лет, причем порядок погашения кредита выбирают клиенты на их усмотрение, а сумма кредита - до 3,000,000 драмов РА (эквивалент в долларах США).

Оформляя кредиты под залог золота в Банке ВТБ (Армения), клиенты воспользуются также следующими преимуществами:

- решение о предоставлении кредита принимается в течение считанных минут,

- оформление кредита происходит на месте и занимает всего несколько минут,

- для получения кредита клиенту необходимо представить минимальный пакет документов - документ, удостоверяющий личность и номер общественных услуг (социальную карту).

Более подробную информацию об условиях кредитования в Банке ВТБ (Армения) можно узнать в филиалах Банка, на сайте www.vtb.am, в Единой информационной службе по номеру 87-87.