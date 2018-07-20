Пятница, 20 Июля 2018 16:35

АрмИнфо. Правительство Армении поставило перед собой задачу повысить пенсии и заработную плату. Об этом заявил журналистам 20 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян. Этого, как указал премьер, кабмин надеется добиться, в том числе, и по итогам антикоррупционной борьбы.

По словам премьер-министра, основная цель последних разоблачений, выявления коррупционеров и лиц, которые незаконно обогатились,

состоит ни в том, чтобы заполнить тюрьмы, а в том, чтобы вернуть награбленные у собственного народа средства в бюджет.

Помимо этого, установив равные конкурентные условия для ведения бизнеса, как отметил премьер, Армения простимулирует местный бизнес и в результате сможет собрать больше доходов в бюджет. Тогда же увеличатся расходы госбюджета на оборону и ассигнования на пенсии и заработную плату граждан. Средства, как подчеркнул он, генерируются в ежедневном режиме - только за последние 1,5 месяца в рамках развернутой борьбы с коррупцией и "теневой" экономикой выявлено более 20 млрд драмов ($42 млн). Вместе с тем, в контексте снижения порога взноса обязательной накопительной пенсионной системы для граждан в Армении уже с 1 июля 2017 года заработная плата 207 тыс наемных работников увеличилась примерно на 5.000 драмов. "Таким образом, мы сможем увеличить социальные статьи бюджета, не привлекая новые внешние заимствования, что крайне немаловажно", - заключил Никол Пашинян.

Напомним, что экс-правительство Армении неоднократно заявляло о том, что в нынешних условиях повышение пенсий и МРОТ означает риск увеличения долгового бремени страны. Между тем, пенсии и заработная плата в Армении не повышались с 2015 года. Как заявил 12 февраля с.г. бывший заместитель министра финансов, а ныне глава Минфина Атом Джанджугазян, было бы авантюризмом повышать пенсии, не имея прочной экономической основы и надежных источников финансирования. Он отметил, что "не хотелось бы вернуться к опыту тех лет, когда на бумаге цифры повышались, но власть не имела ресурсов для соответствующих выплат". Уже на волне общенационального протеста, 20 апреля экс-премьер-министр Серж Саргсян сообщил не только о планах правительства снизить подоходный налог, но и повысить пенсии и минимальную зарплату. О необходимости повысить пенсии и МРОТ заявил и действующий глава правительства Никол Пашинян. Между тем, МРОТ в Армении составляет 55 тысяч драмов, средняя пенсия - около 41 тысячи драмов, при минимальной потребительской корзине в 61,3 тысячи драмов.