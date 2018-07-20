Пятница, 20 Июля 2018 16:23

АрмИнфо.Дирекция Ереванского зоопарка с прискорбием сообщает, что один из питомцев зоопарка – амурский тигр (самец) по кличке Нобель скоропостижно скончался.

Нобель родился в Калининградском зоопарке 25 августа 2001 года. Через месяц ему исполнилось бы 18 лет, если бы старость не ослабила его жизненную силу. В дикой природе амурские тигры живут до 15 лет, а в неволе временами могут доживать до 25.

Нобель попал в Ереванский зоопарк в 2005 году, 9 мая. К сожалению, со своей подругой Гертой, по вине Нобеля, они так и не дали потомства. По предварительной версии причина смерти – старость.