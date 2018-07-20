Пятница, 20 Июля 2018 16:18

АрмИнфо.В условиях армянской реальности очень трудно осуществлять кадровые назначения, которые не найдут негативного отклика среди населения. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 июля на встрече с журналистами, касаясь резонансных назначений в правительстве, в частности в Комитете госдоходов РА.

По словам Пашиняна, правительство назначило председателя КГД, который уполномочен проводить кадровую политику в ведомстве. Никол Пашинян не собирается идти по следам кадровых назначений в налогово-таможенном ведомстве, но и не готов оставить их без внимания. "Мы с главой КГД несколько раз говорили на эту тему, и я ожидаю конкретных результатов. Если их не будет, я вынужден буду отреагировать", - отметил он. При этом, как подчеркнул Никол Пашинян, уже сегодня Следственный комитет КГД раскрывает такие факты коррупции и уклонения от налогов, которые несколько месяцев назад считались бы из области фантастики. Вместе с тем, как подчеркнул премьер, кадровая политика нового правительства не означает, что будут "длинной метлой все сметать на своем пути".

По словам премьера, в новом правительстве кадровую политику можно подразделить на 3 группы: новые кадры, так называемые "старые" и те, кто работал в прежнем правительстве и в новых условиях сменил свой статус. Всем, без исключения, как указал Пашинян, предстоит пройти период адаптации. Неизбежно и то, что некоторые не пройдут "испытательный" период и сами уйдут из состава нового Кабмина. "Те, кто не укладывается в рамки логики нового правительства, покинут нас", - заявил Пашинян.

В этом контексте как указал премьер-министр, важнейшей задачей Правительства Армении является формирование банка кадров, в который будут включены все специалситы как из Армении, так и Диаспоры.

Отметим, что кадровые назначения в новом правительстве, в частности, в КГД Армении, стали предметом обсуждений. Многие высказывали сомнения относительно оправданности проводимой кадровой политики, заявляя, что в налогово-таможенное ведомство возвращают лиц, которые успели зарекомендовать себя не с лучшей стороны и имеют славу "отпетых коррупционеров".