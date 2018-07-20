Пятница, 20 Июля 2018 15:58

АрмИнфо. Связанный с действиями военнослужащих 102-й РВБ в Армении инцидент в селе Паник весьма далек от масштабов геополитики. Подобное мнение выразил АрмИнфо международный эксперт, экс-председатель парламентской комиссии РА по внешним связям Ованес Игитян. "Я не думаю, что таким образом Армении <указали на ее место> после участия премьера Пашиняна в брюссельском саммите НАТО, как об этом пишут некоторые российские СМИ. Я думаю, что стрельба вокруг населенного пункта стала результатом расхлябанности высшего и среднего звена руководства 102-й базы. Расхлябанности, к которой оно привыкло за долгие годы молчания предыдущего армянского руководства>, - подчеркнул он.

19 июля на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян охарактеризовал действия российских военных 102-й базы в селе Паник как, направленную против армяно-российских дружественных отношений и суверенитета Армении, провокацию. "Подобные шаги недопустимы, и виновные должны понести наказание. В настоящее время Полиция Армении готовит материалы по данному инциденту. Но, в любом случае, необходимо соблюдать процедуры для недопущения их повторения", - подчеркнул премьер.

По оценкам эксперта, 102-я РВБ давно вышла из четко регулирующих ее деятельность положений соответственного межгосударственного договора. По его оценкам, в первую очередь это стало возможно благодаря многолетней скованности и сдержанности официального Еревана. Игитян, таким образом, считает инцидент в Панике следствием инерционности, исходящей от предыдущих отношений руководства Армении и 102-й РВБ. Эксперт, в этом свете, не придает данной проблеме межгосударственный уровень. На взгляд Игитяна, и руководство Армении, и руководство 102-й базы заинтересованы в соблюдении регламента о пребывании последней на территории Армении.

"К сожалению, пролонгировав в 2010 году договор о базе на 25 лет, РПА лишила Армению возможностей его пересмотра. Меж тем, его можно было продлить на других, более соответствующих интересам Армении, условиях. Это была ошибка, и именно такие ошибки приводят к подобным инцидентам>, - подчеркнул он. Вместе с тем, Игитян охарактеризовал заявление премьер-министра Армении по Панику как не менее острое, чем могло быть заявление самой оппозиционной группы населения страны в этой связи. Иными словами, позиция Пашиняна, по его оценкам, полностью созвучна с позицией населения, общества. "Правительство идет в фарватере общества, понимая его нужды. Меж тем, еще год назад аналогичная ситуация привела бы к протестам населения на фоне молчания власти>, - отметил он.

Вместе с тем, Игитян склонен рассматривать заявления Пашиняна по Панику и продаже белорусских <полонезов> отдельно. По его оценкам, пока что связывать риторику армянского премьера в одну единую линию преждевременно.

17 июля в интервью "Еврорадио" премьер-министр Армении Никол Пашинян охарактеризовал сделку по продаже Беларусью Азербайджану систем залпового огня "Полонез" как "обостряющую отношения между Минском и Ереваном". "Конечно, у нас есть обеспокоенность по этому поводу. И это большая проблема для наших отношений, обостряется военно-политическим партнерством Армении и Беларуси в рамках ОДКБ. Я об этом говорил с президентом Лукашенко", - заявил премьер.

О продаже белорусских "полонезов" Азербайджану стало известно в июне после публикации фото открытия воинской части ракетных войск Азербайджана. В тот же день замглавы МИД Армении Рубен Рубинян выразил сожаление по поводу продажи дружественной Армении Беларусью вооружений Азербайджану.

"Очень долгое время казалось, что пассивная позиция руководства Армении относительно членства страны в ОДКБ и ЕАЭС обуславливается несерьезностью, с которой оно относится к этому чисто формальному и вынужденному членству. Более того, все эти годы Ереван прямых

отношений с Минском в рамках ОДКБ не имел, эти отношения рассматривались исключительно через призму отношений с Москвой. И, как следствие, через призму проблем Москвы с Минском", - отметил он.

Сейчас ситуация, по оценкам эксперта, серьезно изменилась и Армения в лице Пашиняна вполне искренне считает Россию и Беларусь своими союзниками, так же искреннее заявляя о наличии с ними тех или иных проблем. "Заявление Пашиняна о продаже белорусских <полонезов> Азербайджану следует рассматривать как часть данного процесса. На мой взгляд, открытое выражение мнения вполне укладывается в дружеские и дипломатические отношения. Посмотрим, как отреагирует на них руководство Беларуси. Молчать в любом случае не нужно", - подытожил Игитян.