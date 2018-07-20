Пятница, 20 Июля 2018 14:48

АрмИнфо. Ввиду незаконной блокады дорог, ведущих к Амулсарскому месторождению, компания Lydian Armenia лишилась возможности осуществлять природоохранное управление. Об этом говорится в третьем письме, отправленном компанией уполномоченным органам.

В частности, из-за сложившейся ситуации, компания с 22 июня не может проводить экологический мониторинг, контроль сточных вод и качества воздуха, более того нет возможности проследить за накоплением пыльных

слоев. Как сообщает пресс-служба компании, в предыдущих двух письмах было отмечено, что Lydian Armenia не может нести ответственность за происходящую ситуацию на территорию месторождения, ввиду незаконной блокады дорог. <Экологическое состояние территории месторождения находится вне контроля компании, что является неприемлемым, так как проливные дожди могут привести к отклонениям экологических показателей>, - отмечено в источнике. Компания призвала принять незамедлительные меры для обеспечения въезда сотрудников на территорию Амулсарского месторождения во избежание негативных экологических последствий.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской

Lydian International, акционерами которой выступают также крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в том числе EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта по строительству и освоению месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.