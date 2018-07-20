Пятница, 20 Июля 2018 14:07

АрмИнфо.Beeline впервые в Армении запустил услугу «Автоплатеж» для абонентов предоплатной системы расчетов мобильной связи.

Абоненту достаточно один раз подключить услугу, прикрепив к номеру телефона данные банковской карточки, и система самостоятельно будет перечислять на баланс заданную сумму, как только сумма на балансе сократится до 50 драмов.

Подключить автоплатеж можно на сайте компании www.beeline.am в разделе «Оплата». Абонент может по своему усмотрению установить сумму, которая будет автоматически перечисляться на баланс с прикрепленной к номеру банковской карточки. При желании услугу можно легко отключить, изменить перечисляемую сумму или данные прикрепленной карточки.

«Будучи современной цифровой компанией, мы хотим обеспечить своим клиентам самые актуальные услуги, в том числе и связанные с оплатой услуг. Опция автоматической оплаты позволит нашим абонентам всегда быть на связи и не беспокоиться о пополнении баланса, так как система сама проследит за тем, чтобы на счету всегда была желаемая для клиента сумма. Уверен, наши абоненты оценят подобную возможность, которая еще раз доказывает, что с Beeline просто и удобно», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

В рамках проекта Америабанк обеспечивает прикрепление банковских карточек к сайту Beeline посредством инструмента vPOS. Использование данного инструмента обеспечивает высокую безопасность онлайн-транзакций благодаря технологиям VbV (Verified by VISA) и 3DSecure. Отметим также, что технология инструмента vPOS исключает хранение данных на вебсайтах и в мобильных приложениях, что гарантирует максимально высокий уровень безопасности.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в офисах Beeline.