Пятница, 20 Июля 2018 13:34

АрмИнфо.В ходе встречи с ректорами ВУЗ-ов министр образования и науки Араик Арутюнян отметил, что в последнее время в сфере высшего образования наблюдается регресс.

Как сообщает пресс-служба министерства, Арутюнян отметил, что вследствие демографических факторов наблюдается сокращение числа студентов в стране, а большинство университетов пополняют бюджет за счет оплаты образования студентами, уровень образования значительно понизился. "Мы не собираемся вмешиваться в дела университетов, но и сами ВУЗ-ы должны задумываться о таких вопросах, как, например, объединение, чтобы не возникало вопросов, связанных с идентификацией лицензий и закрытием университетов", - отметил Арутюнян.

Арутюнян подчеркнул, что обеспечение конкурентной среды является необходимым условием для развития сферы. "Мы заинтересованы в том, чтобы негосударственные университеты развивались и смогли составить конкуренцию даже госуниверситетам", - заключил министр.