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 Пятница, 20 Июля 2018 13:15
Марианна Мкртчян

Армен Саркисян: Армяно-российское союзническое сотрудничество должно интенсивно развиваться на пользу интересам двух стран

Армен Саркисян: Армяно-российское союзническое сотрудничество должно интенсивно развиваться на пользу интересам двух стран

АрмИнфо. Научная конференция "Армения и Россия: реалии, задачи и возможности" будет иметь положительное воздействие на развитие армяно-российских межгосударственных отношений. Об этом 20 июля в ходе встречи с участниками научной конференции заявил президент Армении Армен Саркисян.

Для участия в конференции в Армению прибыли ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Иванов, старший научный сотрудник Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана Института международных исследований МГИМО Леонид Гусев, эксперт вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, аналитик Сергей Маркедонов.

Собеседники сошлись во мнении, что не нужно останавливаться на достигнутом, и необходимо обеспечить сохранение наилучших традиций армяно-российской дружбы, стремясь максимально использовать большой потенциал, существующий в разных областях, наметив новые пути для расширения сотрудничества.

Саркисян также направил послание участникам научной конференции, в котором, в частности, говорится: "Организация конференции является еще одним свидетельством взаимовыгодного стратегического сотрудничества между Арменией и Россией.  Примечательно, что совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление сотрудничества, пользуются содействием широких кругов нашей общественности, а атмосфера доверия и взаимопонимания позволяют воплотить в жизнь перспективные проекты.  Армяно-российское союзническое сотрудничество одно из внешнеполитических приоритетов Армении, и должно интенсивно развиваться на пользу интересов двух стран". 

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