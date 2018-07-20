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АрмИнфо. Научная конференция "Армения и Россия: реалии, задачи и возможности" будет иметь положительное воздействие на развитие армяно-российских межгосударственных отношений. Об этом 20 июля в ходе встречи с участниками научной конференции заявил президент Армении Армен Саркисян.
Для участия в конференции в Армению прибыли ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Иванов, старший научный сотрудник Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана Института международных исследований МГИМО Леонид Гусев, эксперт вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, аналитик Сергей Маркедонов.
Собеседники сошлись во мнении, что не нужно останавливаться на достигнутом, и необходимо обеспечить сохранение наилучших традиций армяно-российской дружбы, стремясь максимально использовать большой потенциал, существующий в разных областях, наметив новые пути для расширения сотрудничества.
Саркисян также направил послание участникам научной конференции, в котором, в частности, говорится: "Организация конференции является еще одним свидетельством взаимовыгодного стратегического сотрудничества между Арменией и Россией. Примечательно, что совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление сотрудничества, пользуются содействием широких кругов нашей общественности, а атмосфера доверия и взаимопонимания позволяют воплотить в жизнь перспективные проекты. Армяно-российское союзническое сотрудничество одно из внешнеполитических приоритетов Армении, и должно интенсивно развиваться на пользу интересов двух стран".
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|Глава СНБ: Тарон Маргарян в скором времени будет вызван на допрос
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|Палата Лордов Соединенного Королевства одобрила CEPA
|Генсек ООН выразил готовность содействовать Армении в организации и проведении внеочередных выборов
|Армения и Польша обсуждают возможности сотрудничества в военно-технической сфере
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 19-го июля
|Армения примет участие в учениях НАТО в Грузии
|Ардшинбанк предлагает МСБ и фермерам долгосрочные крупные бизнес-кредиты по низкой ставке
|Никол Пашинян принял председателя группы дружбы Франция-Арцах Франсуа Рошблуана
|Давид Тоноян и командир 102-ой российской военной базы разобрались в инциденте произошедшем в селе Паник
|СК расследует уголовное дело с участием экс-губернатора Арарата и экс- начальника полиции Армении
|Бако Саакян :Армейское строительство и повышение боеспособности Армии обороны стояли и будут стоять в ряду важнейших задач НКР
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|Маттарелла: Италия в рамках председательства в ОБСЕ окажет свою поддержку урегулированию карабахского конфликта
|Министр юстиции Артак Зейналян в Тбилиси принял участие в 5-ом Всемирном саммите "Партнерство открытого управления"
|Матиас Кислер рассказал Армену Казаряну об особенностях начала рассмотрения заявок о реадмиссии
|Госминистр арцаха и вице-премьер Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Член группы "Сасна Црер" Павел Манукян заявил, что Армен Билян не убивал полицейского, это сделал Эдвард Григорян
|На 102-ой российской военной базе проводится разбирательство в связи с инцидентом в селе Паник: Но был ли инцидент вообще?
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|Российские пранкеры от имени Пашиняна разыграли Жан-Клода Юнкера
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