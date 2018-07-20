Пятница, 20 Июля 2018 12:26

АрмИнфо. Представитель Азербайджана наглядно продемонстрировал ту степень ненависти по отношению к Армении и армянскому обществу, которую азербайджанское правительство сеет в собственном обществе.

Об этом в ходе заседания 15-й конференции ОБСЕ для СМИ Южного Кавказа "Качественная журналистика для надежной и достоверной информации" в Тбилиси заявила руководитель департамента информации и публичной дипломатии МИД Армении Элен Арутюнян, реагируя на антиармняское заявление представителя МИД Азербайджана Химкета Гаджиева.

Арутюнян отметила, что воспользуется предоставленной ей возможностью отреагировать на антиармянские заявления представителя Азербайджана и представить реальное состояние дел. "И поскольку заседание посвящено теме противодействия пропаганде ненависти - это надлежащая площадка для реагирования на пропаганду ненависти в отношении моей страны. Но, прежде чем перейти к самой теме, хотела бы выразить свою озабоченность в связи с антиармяской пропагандой проводимой здесь, а также использованием этой площадки для распространения дезинформации и ненависти, вызванной бездействием модераторов заседания", - заявила Арутюнян, и в этом контексте, призвала модераторов заседания проявить большую внимательность и применять свои полномочия для пресечения выступлений, направленных на распространение враждебной информации по отношению к другому государству.

"Г-н Гаджиев зашел настолько далеко, что обвинил Армению в осуществлении Холокоста, озвучив беспочвенное обвинение, являющееся очень чувствительным для народа, пережившего геноцид со стороны Османской империи. Складывается впечатление, что вы не понимаете ценность слова, мы понимаем и решительно отвергаем ваши беспочвенные обвинения. Что до беженцев, то это мы должны поднимать вопрос о полумиллионе армян, которые чудом спаслись от резни, учиненной в азербайджанских городах, в том числе и столице. Но правительство Армении не держит их в качестве заложников для продвижения своих интересов в международных политических играх, поскольку права этих людей для нас исключительная ценность", - заявила армянский дипломат.

При этом она констатировала, что для азербайджанских властей стало доброй традицией избегать ответа на вопросы, когда речь заходит о демократии в Азербайджане, и переключать внимание на Армению и карабахский конфликт. "Замечу, что в основе конфликта лежит право народа Арцаха жить в свободной и демократической стране, каким Азербайджан явно не является. И чем раньше Азербайджан смирится с этой реальностью, тем раньше мы найдем стабильное решение. Нагорный Карабах, вернее Республика Арцах, независимое государство с полностью функционирующими демократическими учреждениями, где обеспечиваются и уважаются свобода прессы и плюрализм мнений, что прекрасно известно соответствующим международным организациям", - сказала Арутюнян, констатировав, что в Арцахе не сажают журналистов за решетку по сфальсифицированным обвинениям, не ограничивают свободу СМИ, не включают их в черные списки.

Представитель армянского МИД привлекла внимание участников мероприятия на то обстоятельство, что Гаджиев жалуется на широкомасштабные коррупционные схемы, выявленные в Европейских структурах, более известные как "азербайджанский ландромат". "Он назвал их несправедливыми, лишенной фактических доказательств пропагандой против Азербайджана, присущей "холодной войне". Но, казалось бы, фактов было достаточно для итальянских правозащитников, Европейского совета и его парламентской ассамблеи для осуществления необходимых правовых шагов. Вместо того, чтобы тратить миллионы для подкупа европейских политиков, чтобы пресечь критику по плачевной ситуации с демократией в Азербайджане, я бы посоветовала попытаться построить действительно современную демократическую страну, что, уверяю вас, с экономической точки зрения будет более эффективным и полезным для азербайджанского народа", - заключила Арутюнян.