Пятница, 20 Июля 2018 12:12

АрмИнфо.У здания Кассационного суда Армении проходит акция протеста в поддержку Артура Мовсисяна, проходящего по делу Жирайра Сефиляна.

Артур Мовсисян проходит по делу Жирайра Сефиляна и приговорен к 3 годам лишения свободы. Отметим, что мера пресечения в отношении всех обвиняемых, проходящих по делу Сефиляна, изменена, за исключением Мовсисяна. Последний требует изменить меру пресечения и 4 дня назад объявил голодовку.

Участники акции протеста перекрыли вход в Кассационный суд, и не позволяют людям входить в здание. Участники акции также препятствуют адвокату Айку Алумяну войти в здание суда.

Отметим, что Артур Мовсисян имеет проблемы со здоровьем и ему необходима операция. Напомним, что согласно обвинительному заключению, с целью захвата зданий-строений военного назначения Артур Мовсисян в своей квартире хранил огнестрельное оружие и боеприпасы, впоследствии переданных другим членам созданной Жирайром Сефиляном вооруженной группы. Сам Мовсисян свою вину не признает, более того, он утверждает, что не знаком с Сефиляном, и в те дни находился в России.