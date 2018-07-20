Пятница, 20 Июля 2018 11:33

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Арцаха, как важный государственный орган любой независимой и суверенной страны, было основано в судьбоносный период для арцахского народа - в самый разгар азербайджанской агрессии. Об этом говорится поздравительном послании президента НКР Бако Саакян в связи с 25-летием основания Министерства иностранных дел Арцаха.

"Функционируя в условиях военного положения, ведомство прошло сложный и полный трудностей путь, с честью выполняя поставленные перед ним задачи. Министерство иностранных дел приняло активное участие в процессе переговоров, направленных на урегулирование азербайджано-карабахского конфликта, разработки и подписания соглашения о перемирии 1994 года. После завершения военных действий сотрудники министерства приняли действенное участие в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, одновременно защищая интересы республики на международных площадках, развивая взаимовыгодное сотрудничество с разными странами, представляя миру объективную информацию об Арцахе и противодействуя агрессивному поведению Азербайджана в политической и информационной плоскостях", - отметил президент Арцаха.

Вместе с тем, Саакян выразил уверенность, что МИД Арцаха, имея необходимый потенциал, и впредь будет на должном уровне осуществлять свои функции и достойно представлять страну на международной арене.