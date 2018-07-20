Пятница, 20 Июля 2018 11:13

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 20 июля текущего года в городе Ереван будут обесточены:

10:00-16:00 жилой дом 51и собственные дома 13г-68б на 1-ой улице

М.Аветисяна, жилые дома 15, 15А, 17, 17А и собственные дома 28-46 на 2-ой улице, жилые дома 15, 19 на ул. Дро и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 59-92 на ул. Севкареци Сако, детская больница N 5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 8/1 на ул. Ерванда Кочара, универмаг "Урарту", улицы Ханджяна, Бюзанда, Чайковского и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 20 на ул. Амиряна;

10:30-16:30 жилые дома 8, 13, 23, 24, 25, 26, 27, 44, 46, 59 на ул. Аветисяна, жилые дома 1, 2, 3, 28, 29, 30, 40 на ул. Хоренаци, жилые дома 18, 19, 20 на ул. Караханяна, собственные дома улицы Давида Бэка, прилегающие собственные дома и абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

11:00-15:00 жилые дома 12, 14, 16, 18 на проходе Атояна, жилые дома 78/1, 78/2 на ул. Азатамартикнери;

11?00-17?00 жилые дома 9, 28А на ул. Сундукяна, жилые дома 12, 12А на ул. Гр.Кочара, ООО "Медиастар", "Гарсенц", "Спортстайл" и

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 13, 15, 17 на ул. Ширака, жилые дома 6, 8, 10, 10А на ул. Чехова, жилые дома 135, 136, 137, 138 на ул. Андраника, жилой дом 94 на ул. Бабаджаняна, каменный цех на старом шоссе Силикян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 52 на ул. Шираза;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично село Армаш;

10:00-14:00 частично села Аргаванд и Ванашен;

10:30-16:00 частично село Дитак;

11:00-16:00 частично села Мхчян и Мргавет; села Араксаван и Овташен;

в Вайоц Дзорском марзе:

10?00-14?00 жилые дома 5, 6, 23А в кв. "Дзахапня" в городе Джермук;

10?00-16?00 частично села Ринд и Шатин;

в Ширакском марзе:

10:00-14:00 села Арич, Наапетаван и Сараландж, южная часть села Покр Манташ в районе Артик;

10:00-16:00 улицы 2, 3, 4, 6 села Саракап в районе Ани; частично центральная часть села Ашоцк, село Гарнарич в районе Амасия;

в Лорийском марзе:

09:00-15:00 частично село Атан; се;а Чачкан, Мец Айрум, Покр Айрум;

10:00-13:00 село Гаргар;

11:00-17:00 частично улицы Вопян, Сурен Аветисян, улицы Шаумяна и Мурацана, 2-ой переулок Айгестана, кварталы "Отакян", "Пюник" в

городе Спитак; села Нор Хачакап, Гурсал, Карадзор, Шенаван, Аревашох;

12:00-16:00 частично село Мецаван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.