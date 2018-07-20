Пятница, 20 Июля 2018 11:11

АрмИнфо.Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, находящийся с визитом в Нью-Йорке, в ходе встречи с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло подчеркнул важность эффективного сотрудничества,

сложившегося со структурой в разных областях. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД РА.

При этом армянский министр заявил о готовности нового правительства Армении совместными шагами еще больше расширить и углубить повестку сотрудничества.

Мнацаканян рассказал о последних внутриполитических процессах в Армении, а также о приоритетах программы нового правительства. По словам министра, новое правительство, на основе широкого мандата, полученного от народа, осуществляет всеобъемлющую повестку реформ, направленных на укрепление верховенства закона и справедливости в стране, борьбу с коррупцией, обеспечение равных возможностей в социальной и экономической сферах.

В контексте работ по проведению внеочередных выборов, Мнацаканян заявил о важности взаимодействия с международными организациями, в том числе и с ПРООН и структурами ООН, по их надлежащей организации.

Глава МИД Армении представил подходы и приоритеты армянской стороны по исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также результаты своей встречи с азербайджанским коллегой в Брюсселе.