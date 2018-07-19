Четверг, 19 Июля 2018 21:09

АрмИнфо. Верховный орган АРФ <Дашнакцутюн> выражает обеспокоенность в связи с действиями членов инициативы <Новая Армения, новый Патриарх>, требующей отставки Католикоса всех Армян Гарегина Второго.

Как говорится в заявлении АРФ Дашнакцутюн, провокационное поведение членов группы, выступающей под лозунгом <реформирования> церкви, по сути, превратилась не только в явное посягательство на первосвященника Армянской Апостольской церкви, но и направлены против церковного института, что "просто наносит удар по системе духовного единства армянского народа".

Как считает партия, реализация права на критику и недовольство - важна, однако нельзя путать демократию с вседозволенностью, не гнушаясь методами и формами борьбы. АРФД выражает свою полную поддержку Армянской Апостольской церкви и призывает надлежащие органы в рамках закона предотвратить провокационные действия групп, направленные против духовного и национального единства, имеющих сектантское и сомнительное происхождение.

Отметим, что в Армении на протяжении нескольких недель проходят митинги с требованием отставки Католикоса Всех Армян Гарегина Второго. Активисты движения "Новая Армения - новый Патриарх" даже ворвались в здание канцелярии Св.

Эчмиадзина. Руководитель канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина епископ Аршак Хачатрян оценил действия демонстрантов, как нападение на церковь. <Канцелярия захвачена, и мы вынуждены прекратить нашу работу. Я оцениваю этот шаг как преследование в отношении национальной церкви. Надеюсь, что правоохранительные органы сделают необходимые выводы, чтобы оградить национальную церковь от преследований", - заявил епископ Аршак Хачатрян. Тем не менее, 10-го июля начальник Полиции Валерий Осипян заявил журналистам, что Полиция Армении на данном этапе не видит необходимости вмешиваться в происходящее в Первопрестольном Эчмиадзине. По его словам, участники акций протеста пока еще держатся в рамках закона, и причины для вмешательства сил правопорядка, нет.