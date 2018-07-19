Четверг, 19 Июля 2018 20:37

АрмИнфо. Заместитель директора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Европейской комиссии Катарина Матернова 19-20 июля посетит Армению.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе делегации ЕС в Армении, визит высокопоставленных должностных лиц Евросоюза подтверждает готовность ЕС к углублению отношений с Арменией.

Катарина Матернова встретиться с министром экономического развития и инвестиций Арцвиком Минасяном и главой Минфина Армении Атомом Джанджугазяном, а также с вице-премьером Мгером Григоряном.

Представитель ЕС проведет встречи с представителями международных финансовых структур и гражданского общества. Она также примет участие в церемонии открытия форума, посвященного Внешнему инвестиционному проекту, программы электронного управления, финансируемой ЕС.

На мероприятии будет представлена единая площадка взаимодействия электронных услуг на всех пограничных пунктах пропуска. Параллельно будет дана информация о содействии со стороны ЕС сфере электронного управления.

Отметим, что на днях в ходе пресс-конференции глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальски сообщил о том, что в конце недели Армению посетит замдиректора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Европейской комиссии Катарина Матернова. Как отметил Свитальски, Матернова встретиться с министрами, представителями гражданского общества, с иными донорами и обсудит все вопросы, касающиеся содействия.