Четверг, 19 Июля 2018 20:36

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ по вопросам противодействия коррупции Паола Северино 19 июля обсудили вопросы противодействия коррупции.

Как сообщает пресс-служба правительства, Никол Пашинян отметил важность укрепления взаимодействия с ОБСЕ по различным направлениям, в том числе в антикоррупционной сфере. Как указал премьер, борьба с коррупцией для правительства РА является приоритетной. Вместе с тем, по его словам, Армения считает необходимым обмен опытом в этой сфере с международными партнерами и возможную помощь с их стороны.

Паола Северино, в свою очередь, поприветствовала антикоррупционные шаги правительства Армении и выразила уверенность, что они будут эффективными. Она подчеркнула, что ОБСЕ готова к активному сотрудничеству с правительством Армении, в том числе, с Министерством юстиции, для оказания помощи в проведении реформ в области борьбы с коррупцией.

Собеседники выразили уверенность в том, что запланированные реформы будут способствовать снижению коррупционных рисков, что, в свою очередь, станет стимулом для улучшения предпринимательской среды и привлечения иностранных инвестиций.