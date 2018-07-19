Четверг, 19 Июля 2018 19:04

АрмИнфо. Экс-председатель созданного в 2000 году Благотворительного фонда развития микро предпринимательства Гагик Варданян сегодня, 20 июля, в ходе пресс-конференции поднял вопрос, касающийся коррупционных схем в УКК <Камурдж>.

<Полагаю, что имею все основания для того, чтобы заявить, что в этом процессе принимали участие экс- президент РА Серж Саргсян, экс-премьер РА Тиран Саргсян, и действующий председатель ЦБ РА Артур Джавадян. Я только сейчас об этом рассказываю, так как в Армении идет процесс развала коррумпированной системы. То, что начал Никол Пашинян вселяет большие надежды, особенно для нас - пострадавших в этом деле>, - подчеркнул он.

Прежде чем перейти к самой истории, Г.Варданян отметил, что свое время активы фонда превышали $30 млн., в 16 филиалах которого работало порядка 270 сотрудников. Помощь была оказана около 20 тыс. нуждающимся семьям по всей территории Армении. Более того Фонд, будучи благотворительной организацией, не преследующей цели получения прибыли, входил в список 300 крупнейших налогоплательщиков Армении. <Ежегодно, имея доход в 750 млн. драмов, сегодня организация работает с убытком>, - констатировал Варданян.

По его словам, когда организация за 10 лет своей деятельности в Армении достигла беспрецедентных результатов, в частности, международного признании, Фонд оказался <на радаре экрана> бывших властей. <Последствия не заставили себя долго ждать>, - продолжил Варданян. В 2009 году, по приказу Минфина РА, как отметил экс-глава Фонда, начались безосновательные проверки, <по причинам, не имеющим ничего общего с деятельностью Фонда>. <Мы со дня создания Фонда и по сей день не использовали каких-либо бюджетных средств. Кроме уплаты налогов взаимодействий с государством не имели>, - пояснил он.

Со стороны главного консультанта Минфина Айка Давтяна, как отмечает Варданян, были произведены попытки убедить распустить членов Совета Фонда, который является высокопоставленным органом управления организации для того, чтобы назначить <своих> людей. <А мне сказали, что я продолжу спокойно работать>, - подчеркнул он. Г.Варданян не пошел на поставленные условия, после чего последовал акт от Минфина, где в отношении Фонда был выставлен штраф в размере 1.5 млрд драмов . <Я обжаловал этот акт и обратился в административный суд, где представил ряд документов, в частности, от имени председателя ЦБ РА, в котором обозначено, что наш Фонд не нуждается в лицензировании. Однако, по решению административного суда, акт остался в силе>, - рассказал он. Далее, по словам экс-председателя, при посредничестве Минфина, в дело был вовлечено Специальный следственный комитет, который выдвинул обвинение, где Варданяну грозило от 4 до 8 лет лишения свободы.

В этот же период было получено приглашение на разговор от Арутра Джавадяна (глава ЦБ РА - Ред.) на предмет вопроса о смене членов Совета, в который помимо вышеобозначенных лиц были вовлечены генпрокурор Агван Овсепян и председатель Кассационного суда Арман Мкртумян. Далее Варданян приводит слова действующего председателя ЦБ РА: <Мы придем важность созданной Вами организации. Это - проделанная Вами работа. Вполне нормальная структура, нормально работающий драмовый портфель. Если этого человека не будет (имея в виду Варданяна) эта организация разрушится. Вы войдете в семью ЦБ. Тем самым не будете иметь никаких проблем. Мы решим все дела, касающиеся судебных процессов. Я не позволю, чтобы было возбуждено уголовное дело против человека из нашей системы>. <И это слова председателя ЦБ, который не имеет никакого отношения к Фонду, а работает с финансовыми организациями>, - подчеркнул Варданян.

После, по рассказу Варданяна, были приглашены члены Совета, которых поставили перед фактом - в случае если не покинут свою должности, то против них будет выдвинуто аналогичное обвинение. <Естественно, они удалились, и был сформирован новый Совет>, - подчеркнул он, отметив, что в новую команду вошли Вардан Арамян (экс-глава Минфина РА, а ранее замминистр этого ведомства - Ред.), который был назначен председателем этого Совета, членами совета стали первый заместитель председателя Шахматной федерации Смбат Лпутян, также заместитель Шахматной федерации Гагик Геворгян, после которых появились новые члены - Сона Гарибян - начальник департамента внутреннего аудита Минфина РА и заместитель КГД - Тигран Барсегян.

Таким образом, получив карт-бланш, ЦБ РА очень быстро, в 2010 году, от имени Фонда регистрирует УКК <Камурдж>, директором которого назначают Г. Варданяна. <Когда уже совет состоял из <их> людей, из-за причины отсутствия оснований, уголовное дело, возбужденное в моем отношении в спецследственном комитете, приостанавливают>, - подчеркнул он.

Однако, обязанности директора были строго ограничены. <Мне даже не позволили держать у себя на хранении печать. Я не имел права что-то высказать, если, к примеру, кредит был сомнительным, либо нецелевым. Изменился устав Фонда, средства которого использовались и в других целях>, - пояснил он. В частности, порядка 300 млн драмов были просто подарены фонду <Луйс> и т.д. После, по словам Вараданяна, было озвучено предложение сменить пост директора на должность члена Совета. <Я, естественно, по объективным причинам, отказался. После чего последовало мое увольнение на основании <существенных изменений условий работы>.

Ввиду сложившейся ситуации в марте 2017 года Г.Варданян обратился в суд первой инстанции, однако получил отказ. <Я планирую обратиться в апелляционный суд, в правоохранительные органы, в частности, в СНБ, чтобы справедливость восторжествовала>, - сказал он. Г.Варданян отметил, что его единственное требование - дать возможность восстановить этот микрофинансовый институт, который, по его словам, погряз в коррупции, плохом менеджменте, что в свою очередь привело к снижению всех показателей. <Мне жаль ту организацию, которой я отдал 20 лет своей жизни>, - заключил он.

Отметим, что <Благотворительный фонд развития микро предпринимательства> основан в 2000 году, учредителями которого были американские организации <Спасите детей> и <Служба католической помощи>, объединяя свои микрофинансовые проекты, начатые еще в 1998г. с целью создания финансово устойчивой и профессиональной организации в Армении, нацеленной на снижение уровня бедности. В течение 10 лет фонд всячески поддерживал микро- и малых предпринимателей, фермеров, женщин и наиболее уязвимые слои общества.