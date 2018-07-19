Четверг, 19 Июля 2018 18:33

АрмИнфо. По делу о смерти казахстанского фигуриста Дениса Тена полицией Алматы ведется досудебное расследование по статье «Убийство», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Агентство напомнило, что известный казахстанский фигурист Денис Тен был доставлен в больницу с ножевыми ранениями сегодня в обед. По данным ДВД Алматы, неизвестные при попытке украсть зеркала с машины спортсмена ранили его в ногу. Спортсмен потерял 3 литра крови. Врачи оценивали его состояние, как критическое.

Денис Тен - известный казахстанский фигурист, выступающий в одиночном разряде. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года, чемпион четырёх континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр, многократный победитель различных международных турниров под эгидой ISU, пятикратный чемпион Казахстана.