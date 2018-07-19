Четверг, 19 Июля 2018 18:17

АрмИнфо. В деятельности Общественного телевидения Армении очевидны факты преступлений, что дает все основания для возбуждения уголовных дел. Об этом 19 июля заявил журналистам генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

По его словам, на данном этапе рано говорить о том, кому и какие обвинения будут предъявлены. В настоящее время, он призвал дождаться результатов предварительного расследования уголовного дела.

Вместе с тем, он воздержался также называть имена возможных фигурантов дела. "Имена сейчас не могу называть. Следствию предстоит выяснить, кто в какой степени был вовлечен в схемы, и в чьих действиях есть состав преступления, а в чьих его вообще нет", - сказал он.

Напомним, в начале июля Генпрокуратура сообщила о том, что в ходе проверок в ЗАО "Общественное телевидении Армении" было установлено, что на бюджетные средства, выделенные ЗАО в рамках грантовых договоров представители Общественного телевидения с 2015-2016 годы заключили договоры на сумму 2.400.000 драмов для снятия фильмов, телепередач и аренды технического оборудования для подготовки программ. В ходе выборочных проверок было установлено, что на снятие фильмов было составлено 4 договора, сумма которых равнялась 18 млн 223 драмам. Однако руководство Общественного телевидения использовало не соответствующие действительности и поддельные сметы на имя незарегистрированных сотрудников ряда компаний, предоставляющих услуги. Кроме того, руководство телекомпании заключало необоснованные контракты о на сумму 30 млн 500 тыс драмов с третьими лицами на аренду оборудования. В ряде случаев сторонами договоров аренды техники и телепроизводства были компании, основатели которых являлись членами совета "Общественного телевидения Армении" или имели должности в ЗАО " Общественного телевидения Армении". Кроме того, с 2015-2016 годы представителями ЗАО было заключено 4 договора со строительными компаниями на сумму 471 млн 625 тыс драмов, руководители которых составляли несоответствующие действительности документы. Таким образом, в ходе проверок было установлено, что ЗАО "Общественное телевидение Армении" с2015-2016годы осуществило расходы на сумму 168.5 млн драмов на основе несоответствующих действительности или ложных документов. Учитывая, что данные нарушения содержат в себе элементы преступления Генеральная прокуратура Армении, возбудила уголовные дела по 179, 214, 325 статьям УК РА. Предварительное следствие осуществляет Следственный комитет Армении.