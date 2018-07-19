Четверг, 19 Июля 2018 18:09

АрмИнфо. Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян является сторонником действующей 12-летней системы образования. Об этом он заявил 19 июля в беседе с журналистами.

По словам Арутюяна, общество, которое желает вернуться к десятилетнему среднему образованию, как указал он, должно иметь нового министра образования и науки. Как считает министр, за два-три года он сможет убедить в эффективности 12-летней системы образования ту часть общества, которая выступает за 10-летнюю систему.

Говоря о намеченных реформах в сфере среднего образования, он заявил, что на данном этапе целью Министерства образования и науки Армении, является то, чтобы школы страны работали в одну смену. Это, помимо всего прочего, успокоит родителей, которые отмечают, что из-за посменной работы школ им сложно организовывать свой рабочий график. Решение позволит также разгрузить ряд школ и простимулирует конкуренцию среди образовательных учреждений.

Кроме этого, как сообщил Араик Арутюнян, планируется также пересмотреть порядок приема детей в школу. То есть, если сегодняшнее законодательство предполагает право родителя самому выбирать школу для ребенка, то в будущем, возможно, будет внедрена норма, предусматривающая первоочередной прием в школу для детей по месту жительства.