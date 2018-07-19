Четверг, 19 Июля 2018 17:30

АрмИнфо. Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН и впредь будет отстаивать зафиксированные в Уставе этой организации основополагающие принципы: суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, справедливое разрешение споров. Об этом 19 июля на совещании послов и постоянных представителей России в международных организациях и объединениях заявил российский лидер Владимир Путин.

"Убеждены, что следуя международному праву, работая на коллективных началах, мы можем решать самые сложные мировые проблемы. Наша линия на обеспечение глобальной безопасности и стабильности, противодействие новым вызовам и угрозам, безусловно, востребована в мире. Взгляды России на то, как и на каких основах должен базироваться современный миропорядок, разделяют наши союзники по ОДКБ, партнёры по СНГ, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества. Это, мы с вами понимаем, большая часть населения планеты. Именно исходя из наших принципиальных позиций мы действовали и будем действовать при разрешении острых региональных кризисов", - резюмировал Путин.