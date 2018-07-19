Четверг, 19 Июля 2018 17:25

АрмИнфо. Вице-спикер Национального Собрания Микаел Мелкумян 19 июля встретился с предпринимателями из Словакии и Болгарии.

Как сообщает пресс-служба Парламента, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества и реализации инвестиционных программ в различных сферах экономики. Вице-спикер Национального Собрания представил гостям сложившуюся в Армении политическую обстановку, отметив, что для претворения в жизнь инвестиционных программ в РА созданы благоприятные условия. Мелкумян обратился также к проведению антимонопольных и антикоррупционных реформ.

Зампредседателя парламента РА выразил озабоченность в связи с передачей в последнее время самоходной гаубичной артиллерийской системы Dana из Словакии в Израиль с целью переправки в Азербайджан, отметив, что сделка должна быть приостановлена. Словацкие и болгарские бизнесмены представили свое видение инвестиционных программ. Отмечено, что Армения - отличный мост между ЕС и ЕАЭС и, эффективно используя эту возможность, может быть зафиксирован серьезный прогресс в развитии экономики.