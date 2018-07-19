Четверг, 19 Июля 2018 15:31

АрмИнфо.Beeline объявляет о старте конкурса Be In Roaming для любителей путешествовать, главным призом которого станет путешествие в Египет. Как сообщает пресс-служба компании, для участия необходимо под соответствующей записью о розыгрыше на официальной странице Beeline Armenia в социальной сети Facebook до 31 июля оставить интересный комментарий содержащий слово «роуминг» характеризующий услугу «Роуминг Пакет».

Комментарий должен быть сродни лозунгу. Собравшие наибольшее количество лайков 15 комментариев станут участниками розыгрыша. В результате случайного отбора будут определены трое победителей, первый из которых получит главный приз - путешествие в Египет для двоих. Разделившие второе и третье места победителям будут подарены смартфоны Xiaomi Redmi 5A. Призы будут вручаться гендиректором Beeline (Армения) Андреем Пятахиным.

Более того, для победителей будет организован визит в новый офис Open Space компании Beeline.

«В период жарких летних выходных услуга роуминга очень актуальна, и мы приняли решение сделать приятный сюрприз для наших абонентов, более того, предоставив им возможность для творчества. С радостью приглашаем всех активных пользователей соцсети Facebook следить за нашей страницей, оставлять комментарии под записью и получить возможность выиграть один из призов»,- отметил А. Пятахин.

Согласно источнику, розыгрыш будет реализован при содействии программы Fanpage Karma, которая исключает возможность каких-либо вмешательств.

Более детальную информацию об условиях конкурса можно найти на сайте www.beeline.am

Напомним, что ЗАО «ВЕОН Армения» (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".