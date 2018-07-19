Четверг, 19 Июля 2018 15:14

АрмИнфо. Армения предлагала Грузии согласовать позиции и воздерживаться от голосования по резолюциям, в том числе и в ООН, которые противоречат интересам Тбилиси и Еревана. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, коснувшись голосования РА в ООН по резолюциям, инициированным Грузией , которые были болезненно восприняты официальным Тбилиси.

Балаян констатировал, что этот вопрос неоднократно поднимался и армянская сторона выражала готовность найти взаимоприемлемое решение. "Мы на высшем уровне предлагали грузинским коллегам согласовать подходы и воздерживаться от голосования по резолюциям друг против друга. А также не подписывать заявления, которые противоречат интересам Грузии и Армении. Мы предлагали это на высшем уровне. Грузинская сторона до сих пор отвечала нам, что не может пойти на этот шаг. Вот в чем дело", - пояснил пресс-секретарь МИД Армении.

Отметим, что периодически между Ереваном и Тбилиси пробегает "черная кошка" по итогам очередного голосования по той или иной резолюции, связанной с поддержкой интересов либо Армении, либо Грузии. Есть щепетильные вопросы, голосования по которым периодически омрачают двусторонние дружественные отношения. На этот раз камнем преткновения в двусторонних отношениях стала резолюция, инициированная по Грузии в ООН, которая предусматривают возвращение беженцев в регионы Абхазии и Цхинвали.