Четверг, 19 Июля 2018 15:13

АрмИнфо.В медицинском центре "Сурб Григор Лусаворич", которым руководит Ара Минасян - сват экс-президента Армении Сержа Саргсяна, по итогам проверок выявлены нарушения. Материалы направлены в Генеральную прокуратуру с целью выяснения элементов для возможного возбуждения уголовного дела. Об этом 19 июля сообщил журналистам министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Помимо нарушений технического характера, как уточнил Торосян, были выявлены нарушения в плане получения из госбюджета средств на лечение больных "фантомов". "То есть, больные не ложились на лечение в больницу, не получали лечение, но государство платило за данную услугу",- заявил он. Речь, как указал министр, идет о выплатах в рамках соцпакета, бенефициарии которого в 2016 году должны были пройти профилактическое медобследование, за которое государство платит 8 тыс драмов. "90% из них были оформлены на прохождение стационарного лечения, и за каждого из бюджета выплачивалась сумма в размере от 100 до 200 тыс драмов", - отметил он.

На данном этапе уже выявлено подобных фактов на сумму в размере 300 млн драмов. В скором времени, как сообщил глава Минздрава, аналогичные проверки будут проведены в ряде других медцентрах. Возможно, как отметил он, ведомство опубликует список больниц, по плану подлежащих проверке. По оперативному плану проверок, как сообщил он, в частности, будут проверены все крупные медцентры. Планируется также внедрение института представителя Государственного агентства здравоохранения во всех крупных больницах.

Отметим, что согласно публикациям армянских СМИ, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян намерен уволить свата Сержа Саргсяна - директора медицинского центра "Сурб Григор Лусаворич" Ара Минасяна, и назначить на эту должность своего друга. Ранее персонал ереванского медицинского центра "Сурб Григор Лусаворич" распространил заявление, в котором требует прекратить начатую Министерством здравоохранения Армении кампанию против больницы. В частности, врачи и сотрудники центра считают политической кампанией желание сместить директора Ара Минасяна в контексте заявлений о злоупотреблениях до завершения аудита.