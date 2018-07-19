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АрмИнфо.В медицинском центре "Сурб Григор Лусаворич", которым руководит Ара Минасян - сват экс-президента Армении Сержа Саргсяна, по итогам проверок выявлены нарушения. Материалы направлены в Генеральную прокуратуру с целью выяснения элементов для возможного возбуждения уголовного дела. Об этом 19 июля сообщил журналистам министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.
Помимо нарушений технического характера, как уточнил Торосян, были выявлены нарушения в плане получения из госбюджета средств на лечение больных "фантомов". "То есть, больные не ложились на лечение в больницу, не получали лечение, но государство платило за данную услугу",- заявил он. Речь, как указал министр, идет о выплатах в рамках соцпакета, бенефициарии которого в 2016 году должны были пройти профилактическое медобследование, за которое государство платит 8 тыс драмов. "90% из них были оформлены на прохождение стационарного лечения, и за каждого из бюджета выплачивалась сумма в размере от 100 до 200 тыс драмов", - отметил он.
На данном этапе уже выявлено подобных фактов на сумму в размере 300 млн драмов. В скором времени, как сообщил глава Минздрава, аналогичные проверки будут проведены в ряде других медцентрах. Возможно, как отметил он, ведомство опубликует список больниц, по плану подлежащих проверке. По оперативному плану проверок, как сообщил он, в частности, будут проверены все крупные медцентры. Планируется также внедрение института представителя Государственного агентства здравоохранения во всех крупных больницах.
Отметим, что согласно публикациям армянских СМИ, министр здравоохранения Армении Арсен Торосян намерен уволить свата Сержа Саргсяна - директора медицинского центра "Сурб Григор Лусаворич" Ара Минасяна, и назначить на эту должность своего друга. Ранее персонал ереванского медицинского центра "Сурб Григор Лусаворич" распространил заявление, в котором требует прекратить начатую Министерством здравоохранения Армении кампанию против больницы. В частности, врачи и сотрудники центра считают политической кампанией желание сместить директора Ара Минасяна в контексте заявлений о злоупотреблениях до завершения аудита.
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|Никол Пашинян и Паола Северино обсудили вопросы противодействия коррупции
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|Айк Григорян: "Кадровых погромов" в Следственном комитете не будет
|Армения и Иран провели десятое совместное консульское заседание
|Путин: Взгляды России на то, как и на каких основах должен базироваться современный миропорядок, разделяют наши союзники по ОДКБ и партнёры по СНГ
|Посол США в РА и председатель партии "Свободные демократы" обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
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|СНБ обещает новые громкие и сенсационные разоблачения - то ли еще будет
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|Глава СНБ: Тарон Маргарян в скором времени будет вызван на допрос
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|Мнацаканян: В Армении процесс по национализации Цели устойчивого развития сопровождается амбициозной программой реформ правительства
|Пашинян: Инцидент в селе Паник - провокация, направленная против армяно-российских дружественных отношений
|Захарова: Москва приветствует все, что обе стороны карабахского конфликта оценивают как шаг в направлении его полного урегулирования
|Палата Лордов Соединенного Королевства одобрила CEPA
|Генсек ООН выразил готовность содействовать Армении в организации и проведении внеочередных выборов
|Армения и Польша обсуждают возможности сотрудничества в военно-технической сфере
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 19-го июля
|Армения примет участие в учениях НАТО в Грузии
|Ардшинбанк предлагает МСБ и фермерам долгосрочные крупные бизнес-кредиты по низкой ставке
|Никол Пашинян принял председателя группы дружбы Франция-Арцах Франсуа Рошблуана
|Давид Тоноян и командир 102-ой российской военной базы разобрались в инциденте произошедшем в селе Паник
|СК расследует уголовное дело с участием экс-губернатора Арарата и экс- начальника полиции Армении
|Бако Саакян :Армейское строительство и повышение боеспособности Армии обороны стояли и будут стоять в ряду важнейших задач НКР
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|За первое полугодие 2018 года в Ереване было зарегистрировано 4632 преступления, из которых было раскрыто 3466
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|Маттарелла: Италия в рамках председательства в ОБСЕ окажет свою поддержку урегулированию карабахского конфликта
|Министр юстиции Артак Зейналян в Тбилиси принял участие в 5-ом Всемирном саммите "Партнерство открытого управления"
|Матиас Кислер рассказал Армену Казаряну об особенностях начала рассмотрения заявок о реадмиссии
|Госминистр арцаха и вице-премьер Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Член группы "Сасна Црер" Павел Манукян заявил, что Армен Билян не убивал полицейского, это сделал Эдвард Григорян
|На 102-ой российской военной базе проводится разбирательство в связи с инцидентом в селе Паник: Но был ли инцидент вообще?
|Представитель газозаправочных станций армянским налоговикам: не пытайтесь найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет
|В Армении стартовала программа IRIS, направленная на обеспечение достойной жизни сирийским армянам
|Новые увольнения от Никола Пашиняна: от занимаемых должностей освобождены замглавного военного инспектора и председателя Следственного комитета Армении
|Российские пранкеры от имени Пашиняна разыграли Жан-Клода Юнкера
|Первый вице-премьер Армении представил в ООН национальный доклад по устойчивому развитию
|Омбудсмены Армении и Грузии будут сотрудничать
|Пашинян: Все граждане Армении недовольны тем, что Беларусь продает оружие Азербайджану
|Сегодня в Палате Лордов СК пройдут обсуждения по ратификации CEPA
|Договоры на аренду прибрежных территорий вокруг озера Севан будут пересмотрены
|ЕЭК продлила срок переходных положений введения в действие технического регламента на табачную продукцию для Республики Армения
|Министр территориального управления и развития провел очередное совещание с участием губернаторов областей Армении
|Армения и Китай обсуждают новые направления сотрудничества в оборонной сфере
|У президента Армении обсуждены проблемы и перспективы развития современной физики
|Утверждена архитектура программы международного форума "Евразийская неделя" в Ереване
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