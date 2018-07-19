Четверг, 19 Июля 2018 13:55

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении располагает достаточно обширными материалами по делам о незаконном обогащении. Об этом сообщил 19 июля директор СНБ Артур Ванецян.

Как указал Ванецян, они будут не менее "громкими", чем те, которые были до сегодняшнего дня."Эти дела касаются и лиц, связанных с Республиканской партией, и других выскопоставленных должностных лиц".

Напомним, что в конце июня был арестован бывший первый заместитель Службы государственной охраны РА Вачаган Казарян. Он обвиняется по 314 и 310 статьями УК РА (служебный подлог и незаконное участие в предпринимательской деятельности). Ранее были арестованы депутат-генерал Манвел Григорян, уголовные дела возбуждены в отношении братьев и племянников третьего президента Сержа Саргсяна.