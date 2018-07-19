Четверг, 19 Июля 2018 13:54

АрмИнфо. МЧС Армении предупреждает, что индекс ультрафиолетовых лучей составит 6, во время которого рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00 часов.

Как сообщает пресс-служба МЧС, на территории Армении 19-го июля вечером, а также 20-23 июля в отдельных регионах страны ожидаются дожди и грозы. Юго-западный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду, в отдельных регионах возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха с 19 по 20 июля поднимется на 3-4 градуса.

В Ереване с 19 по 21, а также 24 июля ожидается ясная погода без осадков, а 22-23 июля после полудня ожидаются дожди и грозы. Во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +36 до +38 градусов выше нуля.