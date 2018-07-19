Четверг, 19 Июля 2018 13:18

АрмИнфо. Блок "Царукян" уже определился с кандидатом на пост мэра Еревана - список блока на внеочередных выборах столичного совета старейшин, которые пройдут в сентябре текущего года, возглавит депутат Наира Зограбян.

Как сообщили АрмИнфо источники в блоке "Царукян", в настоящий момент эта сила уже активно готовится к столичным выборам. Лидер блока, предприниматель и депутат Гагик Царукян велел своему активу отменить зарубежные вояжи и направить усилия на обеспечение победы в столичных выборах.

Блок "Елк" пока окончательно не определился с тем, кто возглавит его пропорциональный список. В настоящее время обсуждаются несколько кандидатур, среди которых актер Айк Марутян и депутат Ален Симонян.

Партия "Еркир цирани" традиционно выступит со своим лидером Заруи Постанджян.

А вот Республиканская партия, имеющая большинство в Ереванском совете старейшин, пока вообще не обсуждала вопрос своего участия в столичных выборах. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщил пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов. Ранее в СМИ просочилась информация о том, что РПА не примет участия в столичных выборах из-за нехватки финансовых средств.

Пока не известно, какие еще силы примут участие в сентябрьских выборах Совета старейшин Еревана.