Четверг, 19 Июля 2018 12:52

АрмИнфо.Проверки в фонде <Ереван> близятся к концу. Вскоре будут объявлены результаты проверок. Об этом 19 июля сообщил журналистам директор СНБ Армении Артур Ванецян.

По его словам, проверки деятельности Фонда несколько затянулись в связи с огромным объёмом проверяемой документации.

До сих пор экс-мэр Еревана Тарон Маргарян не был вызван на допрос в Следственное управление СНБ, однако в ближайшее время он будет приглашен, отметил Ванецян.

Проблем с явкой Маргаряна не будет, заявил Артур Ванецян, -исключено, что его вызовут, а он к тому времени успеет покинуть страну.

Относительно того факта, что экс-военный инспектор Микаэл Арутюнян и племянник Сержа Саргсяна Нарек Саргсян после предъявления им обвинений оказались вне поля досягаемости армянских правоохранителей, то по словам Ванецяна, здесь нет упущения сил правопорядка. <Любой человек, который не имеет статус обвиняемого в рамках уголовного дела, имеет право на свободное передвижение>,-указал он. Ранее, 18 июня в беседе с журналистами Ванецян заявил, что следующий видеоматериал, обнародованный СНБ, будет о деятельности фонда "Ереван", председателем Совета попечителей которого является экс-мэр Тарон Маргарян. В рамках дела о злоупотреблениях в фонде, 14 июня были задержаны заместитель главы административного района Давиташен Хачатур Карапетян и руководитель фонда Ашот Хазарян (по ч.2 статьи 308 - злоупотребление должностными полномочиями, которое по неосторожности привело к тяжелым последствиям, и 1.1 ч.2 статьи 178 - мошенничество, совершенное при помощи использования служебного положения). Однако суд первой инстанции принял решение об освобождении из под стражи Карапетяна и Хазаряна. По словам Ванецяна, было достаточно оснований для того, чтобы суд принял решение об аресте директора печально известного фонда "Ереван". Но суд принял иное решение, и СНБ не вправе вмешиваться в работу судебных органов. Тем не менее, как заявил Ванецян, это не означает, что работы, совершенные в фонде "Ереван" и обнаруженные там нарушения забыты. "Мы продолжаем работать, и вы многое увидите в ближайшее время", - заявил Ванецян, добавив, что "один из наших следующих обнародованных видеоматериалов будет как раз об этом".

Помимо этого, ранее был опубликован видеоматериал, согласно которому 40-летний Тарон Маргарян, "всю свою жизнь, занимая лишь государственные посты, нажил довольно большое богатство". Помощник премьер-министра Армении Арен Мкртчян на своей странице в Facеbook написал, что материалы в полном объеме переданы в Службу национальной безопасности. "Как вы все знаете, по делу фонда "Ереван" возбуждено уголовное дело. Оно находится в процессе, а переданные материалы будут прикреплены к данному делу. Я и вся расследующая команда готовы вовлечься в процесс данного уголовного дела и дать показания в качестве свидетелей", - отметил Мкртчян.