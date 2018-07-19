Четверг, 19 Июля 2018 12:35

АрмИнфо. На высокогорном полигоне "Камхуд" началась интенсивная подготовка военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту в российской военной базе, дислоцированной в Армении, по методике "выживания" в горно-лесистой местности.

Как сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, занятия проводятся офицерами управления по теоретической и практической подготовке. На теоретических занятиях военнослужащие освоят новые руководящие документы, нормы довольствия, тактико-технические характеристики современного вооружения, военной и авиационной техники, стоящей на вооружении соединения.

На практике в дневное и ночное время суток военнослужащие сдадут более 100 специальных нормативов по основным дисциплинам боевой подготовки, а также получат опыт по рукопашному, ножевому бою, установке лагеря в незнакомой местности и "выживанию" в "экстремальных" жарких климатических условиях с использованием современной экипировки "Ратник" и подручных средств.

Особенностью проведения курса "выживания" является то, что военнослужащие оттачивают, полученное на занятиях по одиночной подготовке мастерство, по новой разработанной методике управления подразделениями в общевойсковом бою, используя боевой опыт применения войск в современных вооруженных конфликтах.

Завершится специальная подготовка контрактников совершением марш-броска по пересеченной местности в экипировке, со штатным оружием, а также решения тактико- специальных задач в условиях, приближенных боевым. К тактико-специальным занятиям в горно-лесистой местности в Закавказье задействовано более 200 военнослужащих, в том числе 30 процентов женского пола.