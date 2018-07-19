Четверг, 19 Июля 2018 12:28

АрмИнфо.В селе Паник Ширакской области прошли плановые военные учения и не стоит искать политического подтекста. Такое мнение 19 июля в беседе с журналистами высказал директор СНБ Армении Артур Ванецян.

По словам Ванецяна, власти страны уже отреагировали на инцидент, дали свою оценку и официально обратились к руководству 102-й российской военной базы, дислоцированной в Армении. Руководство базы, в свою очередь, принесло свои извинения в связи с тем, что заранее не проинформировало о запланированном учении.

В результате, как сообщил глава армянского СНБ, из военной базы местную власть заверили, что впредь подобного не повторится.