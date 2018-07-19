Четверг, 19 Июля 2018 12:18

АрмИнфо. Глава Службы национальной безопасности Армении готов обсудить свое выдвижение на пост руководителя ФФА. Вместе с тем он уступит, если выдающийся французский футболист с армянскими корнями, чемпион мира Юрий Джоркаефф выразит желание возглавить футбольную федерацию. Об этом 19 июля заявил журналистам директор СНБ Артур Ванецян.

По его словам, на сегодня он не принял окончательного решения в связи с возможным выдвижением. "Не скрою, что у меня есть желание возглавить ФФА, и думаю в этом направлении, но готов выдвинуть только в том случае, если представители футбольного мира меня заверят, что не будут против данного решения", - пояснил он.

Как отметил Ванецян, он является большим любителем футбола. На последнем Мундиале в России глава СНБ болел за футбольную команду Франции, которая стала обладательницей кубка мира. И вне зависимости от того, какое он примет решение, глава СНБ призвал все команды принять участие в играх высшей лиги Армении. На данном этапе, как сообщил Ванецян, уточняется статус ФФА, которая будет преобразована в ОО. Будет также изменен оргкомитет Федерации. В результате, скорее всего выборы главы ФФА состоятся 10-15 сентября. Что касается проверок в ФФА и бизнеса нынешнего главы Федерации Рубен Айрапетяна, то, по словам Ванецяна, проверок не было, но, поскольку Служба работает по всем направлениям, при наличии достоверной оперинформации, СНБ займется этим вопросом.

Отметим, что на днях Рубен Айрапетян заявил, что не собирается подавать в отставку, но готов уступить кресло главы ФФА, если свою кандидатуру выдвинет Артур Ванецян.